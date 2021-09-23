ABD savaş uçakları, Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca keşif uçuşu yaptı

Batı havacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki ABD Souda Bay askeri üssünden havalanan RC-135W ve RC-135U elektronik keşif uçakları, 5 saatten fazla bir süre Rusya’nın Kırım ve Krasnodar kıyıları boyunca uçuş yaptı.ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135V stratejik keşif uçağı, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında, Polonya ve Litvanya hava sahalarında uçuş yaptı.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 stratejik keşif uçağı, bugün Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca saatlerce süren keşif uçuşu yaptı.
Batı havacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki ABD Souda Bay askeri üssünden havalanan RC-135W ve RC-135U elektronik keşif uçakları, 5 saatten fazla bir süre Rusya’nın Kırım ve Krasnodar kıyıları boyunca uçuş yaptı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135V stratejik keşif uçağı, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında, Polonya ve Litvanya hava sahalarında uçuş yaptı.