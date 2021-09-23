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ABD savaş uçakları, Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca keşif uçuşu yaptı
ABD savaş uçakları, Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca keşif uçuşu yaptı
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 stratejik keşif uçağı, bugün Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca saatlerce süren keşif uçuşu yaptı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T02:52+0300
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rusya
kırım
karadeniz
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Batı havacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki ABD Souda Bay askeri üssünden havalanan RC-135W ve RC-135U elektronik keşif uçakları, 5 saatten fazla bir süre Rusya’nın Kırım ve Krasnodar kıyıları boyunca uçuş yaptı.ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135V stratejik keşif uçağı, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında, Polonya ve Litvanya hava sahalarında uçuş yaptı.
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abd, rusya, kırım, karadeniz, keşif uçakları

ABD savaş uçakları, Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca keşif uçuşu yaptı

02:52 23.09.2021
© Wikipedia / Master Sgt. Lance CheungRC-135W - keşif uçağı
RC-135W - keşif uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Wikipedia / Master Sgt. Lance Cheung
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 stratejik keşif uçağı, bugün Rusya'nın Karadeniz sınırları boyunca saatlerce süren keşif uçuşu yaptı.
Batı havacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki ABD Souda Bay askeri üssünden havalanan RC-135W ve RC-135U elektronik keşif uçakları, 5 saatten fazla bir süre Rusya’nın Kırım ve Krasnodar kıyıları boyunca uçuş yaptı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135V stratejik keşif uçağı, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında, Polonya ve Litvanya hava sahalarında uçuş yaptı.
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