https://tr.sputniknews.com/20210923/ahefden-bebege-yanlislikla-kovid-19-asisi-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1049180690.html

AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama

AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T14:15+0300

2021-09-23T14:15+0300

2021-09-23T14:15+0300

türkiye

koronavirüs

zafer kurugöl

koronavirüs aşısı

hacı yusuf eryazğan

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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı bir televizyon programında yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine kovid-19 aşısı yapıldığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Eryazğan, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok" diye konuştu.Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını yapmıştı.

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koronavirüs, zafer kurugöl, koronavirüs aşısı, hacı yusuf eryazğan