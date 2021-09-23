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https://tr.sputniknews.com/20210923/ahefden-bebege-yanlislikla-kovid-19-asisi-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1049180690.html
AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T14:15+0300
2021-09-23T14:15+0300
türkiye
koronavirüs
zafer kurugöl
koronavirüs aşısı
hacı yusuf eryazğan
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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı bir televizyon programında yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine kovid-19 aşısı yapıldığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Eryazğan, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok" diye konuştu.Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını yapmıştı.
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koronavirüs, zafer kurugöl, koronavirüs aşısı, hacı yusuf eryazğan

AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama

14:15 23.09.2021
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi.
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı bir televizyon programında yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine kovid-19 aşısı yapıldığını iddia etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Eryazğan, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.
"Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok."
Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok" diye konuştu.
Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:
"Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bu açıklamasını düzeltmesini, bizlerden özür dilemesini istiyoruz."
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını yapmıştı.
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