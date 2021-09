AK Partili Akbaşoğlu: Millet İttifakı'nın adayı herhalde Selahattin Demirtaş

https://tr.sputniknews.com/20210923/ak-partili-akbasoglu-millet-ittifakinin-adayi-herhalde-selahattin-demirtas-1049188144.html

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin son günlerde HDP seçmenine selam göndermeye çalıştığını söyleyerek, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan" açıklamasını hatırlatan Akbaşoğlu, "Aksi yönde beyanda bulunulmadığı için Çeviköz'ün Türkiye düşmanlarını sevindirecek açıklamaları demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygun bulmasıyla, CHP'nin kurumsal bir görüşü olarak karşımızda duruyor" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "olmayan bir sorunu, suni gündem oluşturarak gündeme getirdiğini" söyleyen Akbaşoğlu, "Sayın Akşener'in hem 'Mavi Vatan' hem de CHP'nin, 'Kürt sorunu vardır' şeklinde içi doldurulmamış, suni gündemine ilişkin düşüncelerini sorduğumuzda da kendisinden bir cevap gelmedi" değerlendirmesini yaptı.CHP'nin Kılıçdaroğlu başkanlığında belirli bir strateji takip ettiğini, son günlerde 'HDP seçmenine selam göndermeye çalıştığını' belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bize göre Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmuyor'CHP'nin "Kürt sorunu vardır" şeklindeki beyanıyla neyi kastettiğine ilişkin, içini dolduracak ve konuyla ilgili çözüm önerilerini sıralayacak şekilde kamuoyunu tatmin edici bilgi vermesi gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:'CHP eski CHP'CHP'nin, eskimeyen yüzünün sürdüğünü ifade eden Akbaşoğlu, "CHP yüzünü makyajlayarak kamuoyuna demokratikleşme, özgürleşme, değişmeyle ilgili birtakım mesajlar vermeye çalışıyor ama gerçekten CHP eski CHP" dedi.Akbaşoğlu, "CHP yönetiminin, Etimesgut İlçe Başkanı'nın sözlerine sahip çıkacak şekilde beyanlarda bulunması, CHP'nin nato mermer, nato kafa olduğunu bir kez daha ortaya koymuş vaziyette. CHP yönetimi, ayıplanması, utanılması gereken hususlara kendi içinde bir çekidüzen vermesi gerekirken, her türlü haksızlığı, yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı sahiplenici bir tutum ve davranış sergilemesi ve milletimizin değerleriyle İzmir'de, Edremit'te, Bolu'da, her tarafta, bütün olaylarda alay etmesi, CHP'nin makyajının döküldüğünün işareti olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.'Vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifi geliyor'Meclis'in 1 Ekim'de açılacağına işaret eden Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millete mesajlarını vereceğini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Genel Kurulda yemin edeceğini söyledi.Akbaşoğlu, vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirdi. Akbaşoğlu, ilerleyen süreçte, bütçe kanun teklifinin Meclis gündemine geleceğini dile getirdi.'Devlet adamlığına yakışan bir tavır'Bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed tarafından davet edildi. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:'Parlamenter sistem gericiliktir'Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik ortak çalışma yürüttüğü hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akbaşoğlu, "Parlamenter sistem gericiliktir, geriye gitmektir. Bugün parlamenter sistem üzerinde ortak paydada buluşanlar aslında Türkiye'yi kaosa, vesayete, milletin egemenliğinden rol kapmaya çalışanlara yeşil ışık yakmaktadır. Her sistem tartışılabilir, görüşülebilir ancak milletin iradesine, kararına bir saygısızlık söz konusudur" ifadelerini kullandı.CHP'nin, "güçlendirilmiş parlamenter sistem", İYİ Parti'nin ise "iyileştirilmiş parlamenter sistem" dediğini anımsatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

