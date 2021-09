AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması

https://tr.sputniknews.com/20210923/ak-partili-bostancindan-kurt-sorunu-aciklamasi-1049186989.html

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, CHP'nin gündeme getirdiği 'Kürt sorunu' ve bu konuda son dönemdeki söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.'Şiddet varsa demokrasinin bütün mekanizmalarını işletebilmek mümkün olmaz'Bostancı, meselenin Kürt meselesi olmadığını belirterek, şunları söyledi:'Dolayısıyla mesele Kürt meselesi değil'PKK’nın Kürt meselesiyle ilgili bir örgüt olduğunu düşünmediğini dile getiren Bostancı, "O bir silahlı şiddet hareketi olarak bölgede çok farklı amaçları ifa eden, farklı uluslararası çevrelerle temas kuran ve artık Kürt meselesini sadece bir araç olarak kullanan bir yapı. Kaldı ki, oradaki siyasi hareketin, 'Kürt' derken, Kürtlerle ilgili bir iddiası yok. Onlar belli bir ideolojik ve politik çizgi esasında davranan onun bir bakıma gölgesi altına girmiş insanları 'Kürt' olarak kabul ediyor. Onun dışında kalan insanlar eğer sizi onaylamıyorlarsa politik ve ideolojik olarak ‘sen Kürt değilsin’ diyorlar. Dolayısıyla mesele Kürt meselesi değil. Mesele Kürt meselesinin malzeme olarak kullanıldığı ideolojik ve politik bir tutum. Buna da itiraz ediyoruz. Birinci adım şiddetin ortadan kalkmasıdır" ifadelerini kullandı.' Şiddetin gölgesi altında bu işler konuşulmaz'Şiddetin gölgesi altında bu işlerin konuşulamayacağını kaydeden Naci Bostancı, "Şu anda her kim ne adına konuşursa konuşsun, birinci madde 'şiddete hayır.' Şiddetin gölgesi altında bu işler konuşulmaz. 'Şiddet çeksin gölgesini; bir demokratik ortamda her şeyi konuşuruz' şeklinde ilkeli ve halka yaslanan bir tavır olmalı" değerlendirmesinde bulundu.'CHP de bu mesele ile ilgili konuşuyor; ama hiç bir şey söylemiyor'Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununun çözüm noktasına Meclis'i işaret etmesiyle ilgili de Bostancı, "'Meclis’te konuşalım' diyorlar. Zaten Meclis’te her gün konuşuluyor. İyi de ne konuşacağız? CHP de bu mesele ile ilgili konuşuyor; ama hiç bir şey söylemiyor. Çünkü korkuyor. 'Meclis’te görüşelim' diyor. Bu biraz divan sazı gibi yol göstermek olur. Tabii ki Meclis’te görüşülecek. Zaten görüşülüyor. Siz ne söylüyorsunuz? Meclis’te siz ne konuşacaksınız? CHP’nin Meclis’te ne konuşacağına ilişkin bir şey duydunuz mu? Sen kaç yıllık partisin. Bu işle ilgili bir perspektifin yok mu? Sen ne konuşacaksın? Böyle bir tanım yapıyorsan; nedir bu tanım, senin pozisyonun ne, 'tanım' derken neyi kast ediyorsun, nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsun? PKK’ya karşı pozisyonun nedir? HDP’nin yürüttüğü siyasete ilişkin eleştirilerin var mı, ne tür eleştirilere sahipsin? Bunlara yönelik CHP’den herhangi bir değerlendirme duymuyoruz. En hayati sorulara cevap vermiyor, sadece yol gösteriyor" diye konuştu.'Kimliğe ilişkin bir problem görmüyoruz'Bostancı, CHP'nin arka planda bir çalışma yapıyor olabileceğini vurgulayarak, "O da biraz tuhaf olabilir tabii. CHP gibi köklü olduğunu, Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir partinin, bu meseleye ilişkin ‘Meclis’te konuşalım’ dışında bir söz söylememesi, partisine atfettiği kimlik anlamıyla tarifi mümkün olan bir şey değil. Bu konular terörün gölgesinde değil, serbestçe, özgürce bir zeminde konuşulmalı. Her kim ortadaki soruna ilişkin neyi dile getiriyorsa bunu serbestçe konuşmasını temin ederiz. Temelde biz sadece Kürt meselesi değil, kimliğe ilişkin bir problem görmüyoruz. Bizim bakışımız şiddete itiraz, meseleye bakış. Bizim bakışımız bu" dedi.'ÜÇ KELİMENİN ÖTESİNE GEÇEMEDİLER'CHP ve İYİ Parti’nin de içinde olduğu 6 siyasi partinin başlattığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konulu çalışmayı da değerlendiren Bostancı, şu düşünceleri dile getirdi:

