https://tr.sputniknews.com/20210923/aksener-ve-kilicdaroglundan-faiz-indirimi-tepkisi-1049185385.html

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını eleştirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:54+0300

2021-09-23T15:54+0300

2021-09-23T16:17+0300

ekonomi

chp

kemal kılıçdaroğlu

indirim

merkez bankası

faiz

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indiren kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin odağı oldu.İlk açıklama, CHP liderinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek."Akşener'den Erdoğan'a: Allahtan ekonomistsinİYİ Parti lideri Meral Akşener de, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programdan görüntüler paylaştı.Akşener, "Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?" diye sordu.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, indirim, merkez bankası, faiz, şahap kavcıoğlu