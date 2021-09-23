Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210923/aksener-ve-kilicdaroglundan-faiz-indirimi-tepkisi-1049185385.html
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını eleştirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:54+0300
2021-09-23T16:17+0300
ekonomi
chp
kemal kılıçdaroğlu
indirim
merkez bankası
faiz
şahap kavcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049186536_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_7e9d246391bf110c0ebe9452b953a3cd.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indiren kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin odağı oldu.İlk açıklama, CHP liderinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek."Akşener'den Erdoğan'a: Allahtan ekonomistsinİYİ Parti lideri Meral Akşener de, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programdan görüntüler paylaştı.Akşener, "Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?" diye sordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049186536_199:0:810:458_1920x0_80_0_0_f78906d4f445774b5d20bf3d6659bf82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, indirim, merkez bankası, faiz, şahap kavcıoğlu

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi

15:54 23.09.2021 (güncellendi: 16:17 23.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını eleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indiren kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin odağı oldu.
İlk açıklama, CHP liderinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek."

Akşener'den Erdoğan'a: Allahtan ekonomistsin

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programdan görüntüler paylaştı.
Akşener, "Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?" diye sordu.
1070000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:38İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip, evde gözetim altına alındı
16:34Anketlerde Biden için balayı bitti
16:28TCDD: Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 21.3 milyon TL tazminat ödendi
16:26AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması
16:24Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti
16:24Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı
16:08Otelde mimara taciz iddiası
16:08Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
15:59Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?
15:55Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
15:54Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi
15:49Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var
15:46Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı
15:45Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı
15:38Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'
15:38Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 'Kerem'in selamı var' deyip vurdular'
15:38Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı
15:24Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor
15:19Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'
15:14Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’