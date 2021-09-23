‘Almanlar sakin liderlere yöneliyor, ’gürültüsüz’ lakaplı Scholz, Merkel’in yerini doldurabilir’

“Merkel'in yerine halefi olarak gösterdiği Armin Laschet çok başarılı bir seçim programı yürütemedi maalesef. Zaten anketlere de yansıyor. Şu anda anketlerde CDU oy oranı yüzde 21 civarında. Sosyal Demokrat Parti yüzde 25, Yeşiller 14, Liberaller 11, Sol 7, aşırı sağcı AfD 12 diye gidiyor. Armin Laschet’le ilgili temel sorun aslında, Hristıyan Birliği’n lider adayı olarak iş başına geldiğinde tamamen ikinci Merkel dönemi başlatacağına dair beklenti vardı. Merkel döneminden bir takım başarıları Armin Laschet’e direkt olarak etkileyeceği ve oy oranlarını belirli bir seviyede tutabileceğine dair bir umut vardı ama o umut kayboldu. Birkaç tane teknik hata yaptı. Bir tanesi, bundan birkaç ay önce büyük bir sel felaketi yaşanan bölgede objektiflere gülerek poz vermesi, insanlar o kadar acı içerisindeyken. Bu çok önemli bir itibar kaybı yaşamasına neden oldu. Mesela Hristiyan Birlik’te bir gelenek vardır. 16 eyaletin 15’inde örgütlü olan CDU çıkartır başbakan adayını. Kardeş parti böyle bir girişimde bulunmaz. Bu sefer, CSU’nun lideri Söder de aday olmak istedi. Böyle tartışmalı bir süreçten geldi, partide o şeyi sağlayamadı. Öyle gözüküyor. Zaten şimdiden onunla ilgili dezenformasyonlar başladı. Adayı yanlış gösterdik ve zararımız oldu. Çünkü bundan daha 5-6 ay önce, Hristiyan Birlik yüzde 40’larda seyrediyordu. Bir anda 30’un altına düştü. Şimdi 21, 20’nin altına düşer mi bilmiyorum ama. Merkel’in sahaya inmesinin ne götürür ne getirir bilmiyorum. Çünkü Merkel artık gidecek. Hem Avrupa hem Almanya siyasetinde ben Merkel’in etkisinin azaldığını düşünüyorum.”