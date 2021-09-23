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https://tr.sputniknews.com/20210923/anketlerde-biden-icin-balayi-bitti-1049187222.html
Anketlerde Biden için balayı bitti
Anketlerde Biden için balayı bitti
ABD başkanlığının ilk 7 ayında ortalama yüzde 50'lik halk desteğiyle istikrarlı giden Biden, 8. ayda tepetaklak oldu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T16:34+0300
2021-09-23T16:47+0300
dünya
abd
joe biden
anket
halk
onay
destek
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ABD'de Kasım 2020 seçimlerinde 81 milyondan fazla oy toplayarak selefi Donald Trump'a 7 milyondan fazla fark atan Başkan Joe Biden'a halk desteği göreve başlamasından 8 ay sonra rekor düşüşle karşı karşıya. FiveThirtyEight'e göre başkanlığının ilk 7 ayında ortalama yüzde 50'lik halk desteğiyle istikrarlı giden Biden, 8. ayda tepetaklak oldu. İlk kez Afganistan'dan çekilme fiyaskosu ve Kabil Havaalanı'na IŞİD saldırılarında 13 ABD askerinin ölmesiyle inmeye başlayan halk desteği, içerdeki sorunlar eşliğinde serbest düşüşe geçti.Quinnipiac Üniversitesi'nin geçen hafta yayımladığı ankette Biden'ın genel performansını onaylayanların oranı yüzde 42'de kalırken, en öne çıkan memnuniyetsizlik alanı dış politika oldu. Gallup'un aylık anketi dün yayımlandığında Biden'a olumlu puan verenlerin oranı 6 puan azalarak yüzde 43'e inmiş gözüktü. Morning Consult anketinde ağustos başında yüzde 51 olan halk desteği ağustos sonunda yüzde 48'e inmişti.Seçimlerde belirleyici rol oynayan kararsız eyalet Iowa özelinde önceki gün yayımlanan Selzer/Des Moines anketinde daha da vahim bir manzara ortaya çıktı. Iowa seçmenlerinin sadece yüzde 31'i Biden'ın performansını onayladığını söylerken yüzde 62'si olumsuz görüş bildirdi. Böylece kararsız eyalette Biden'a halk desteği 31 Haziran'a kıyasla 12 puan düşüş gösterdi. Demokrat Partili Biden'ın anketlerdeki düşüşü, halktan yoğun destek alan altyapı ve sosyal yardım harcamaları paketleri Kongre'de borç tavanı krizi nedeniyle tehlikeye girerken, 2 ayda bir ABD destekli devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den göçmen dalgası Meksika sınırına yığılırken ve koronavirüs pandemisi yeniden tırmanışa geçerken geldi. Cumhuriyet Parti'nin önde gelen bağışçılarından Dan Eberhart, "Biden için balayı kesinlikle bitti" yorumunu yaparken, Demokrat Parti'nin her iki kanadını kontrol ettiği Kongre için Kasım 2022'de düzenlenecek ara seçimlerde çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceğini öngördü. Anketleri önemsiz göstermeye çalışan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise "Ülke şu anda çok şey yaşıyor ve insanlar hala Kovid tehdidi altında. Bu birçok insanı endişelendiriyor. Bunu anketlerde de görüyoruz. Başkan'ın pandemi yönetimi onaylasalar da Kovid hala insanların yaşamlarını etkiliyor” dedi.Beyaz Saray, ekonomik yaklaşımının işe yaradığı konusunda ısrarlı. Biden'ın baş sözcüsü Andrew Bates'in öncekü gün paylaştığı Navigator anketine göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 66'sı Biden'ın sağlık sistemi, çocuk bakımı ve iklim kriziyle mücadeleyle ilgili harcama programlarını destekliyor. Destek verenler, Bağımsızların yüzde 61'ini ve Cumhuriyetçilerin yüzde 39'unu da kapsıyor. FiveThirtyEight ortalamasına göre Biden'ın onay puanı, Trump'ın aynı dönemindekinden 7 puan daha yüksek ki, bu, özellikle Bağımsızlar arasında selefinden daha popüler olduğunu gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/abdde-atli-sinir-polislerinin-dizginle-kirbaclarcasina-gocmenleri-nehre-surmesine-sorusturma-1049112170.html
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abd, joe biden, anket, halk, onay, destek

Anketlerde Biden için balayı bitti

16:34 23.09.2021 (güncellendi: 16:47 23.09.2021)
© REUTERS / Carlos BarriaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ABD başkanlığının ilk 7 ayında ortalama yüzde 50'lik halk desteğiyle istikrarlı giden Biden, 8. ayda tepetaklak oldu.
ABD'de Kasım 2020 seçimlerinde 81 milyondan fazla oy toplayarak selefi Donald Trump'a 7 milyondan fazla fark atan Başkan Joe Biden'a halk desteği göreve başlamasından 8 ay sonra rekor düşüşle karşı karşıya. FiveThirtyEight'e göre başkanlığının ilk 7 ayında ortalama yüzde 50'lik halk desteğiyle istikrarlı giden Biden, 8. ayda tepetaklak oldu. İlk kez Afganistan'dan çekilme fiyaskosu ve Kabil Havaalanı'na IŞİD saldırılarında 13 ABD askerinin ölmesiyle inmeye başlayan halk desteği, içerdeki sorunlar eşliğinde serbest düşüşe geçti.
Quinnipiac Üniversitesi'nin geçen hafta yayımladığı ankette Biden'ın genel performansını onaylayanların oranı yüzde 42'de kalırken, en öne çıkan memnuniyetsizlik alanı dış politika oldu. Gallup'un aylık anketi dün yayımlandığında Biden'a olumlu puan verenlerin oranı 6 puan azalarak yüzde 43'e inmiş gözüktü. Morning Consult anketinde ağustos başında yüzde 51 olan halk desteği ağustos sonunda yüzde 48'e inmişti.
Seçimlerde belirleyici rol oynayan kararsız eyalet Iowa özelinde önceki gün yayımlanan Selzer/Des Moines anketinde daha da vahim bir manzara ortaya çıktı. Iowa seçmenlerinin sadece yüzde 31'i Biden'ın performansını onayladığını söylerken yüzde 62'si olumsuz görüş bildirdi. Böylece kararsız eyalette Biden'a halk desteği 31 Haziran'a kıyasla 12 puan düşüş gösterdi.
Demokrat Partili Biden'ın anketlerdeki düşüşü, halktan yoğun destek alan altyapı ve sosyal yardım harcamaları paketleri Kongre'de borç tavanı krizi nedeniyle tehlikeye girerken, 2 ayda bir ABD destekli devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den göçmen dalgası Meksika sınırına yığılırken ve koronavirüs pandemisi yeniden tırmanışa geçerken geldi.
Teksas eyaletinde ABD Sınır Devriyesi'ne (USBP) bağlı federal polis memurları, at üzerinde dizginlerle Haiti göçmenleri yakalayıp Rio Grande Nehri'ne sürerken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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ABD'de atlı sınır polislerinin göçmenleri kırbaçlarcasına nehre sürmesine soruşturma
21 Eylül, 17:57
Cumhuriyet Parti'nin önde gelen bağışçılarından Dan Eberhart, "Biden için balayı kesinlikle bitti" yorumunu yaparken, Demokrat Parti'nin her iki kanadını kontrol ettiği Kongre için Kasım 2022'de düzenlenecek ara seçimlerde çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceğini öngördü.
Anketleri önemsiz göstermeye çalışan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise "Ülke şu anda çok şey yaşıyor ve insanlar hala Kovid tehdidi altında. Bu birçok insanı endişelendiriyor. Bunu anketlerde de görüyoruz. Başkan'ın pandemi yönetimi onaylasalar da Kovid hala insanların yaşamlarını etkiliyor” dedi.
Beyaz Saray, ekonomik yaklaşımının işe yaradığı konusunda ısrarlı. Biden'ın baş sözcüsü Andrew Bates'in öncekü gün paylaştığı Navigator anketine göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 66'sı Biden'ın sağlık sistemi, çocuk bakımı ve iklim kriziyle mücadeleyle ilgili harcama programlarını destekliyor. Destek verenler, Bağımsızların yüzde 61'ini ve Cumhuriyetçilerin yüzde 39'unu da kapsıyor. FiveThirtyEight ortalamasına göre Biden'ın onay puanı, Trump'ın aynı dönemindekinden 7 puan daha yüksek ki, bu, özellikle Bağımsızlar arasında selefinden daha popüler olduğunu gösteriyor.
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