Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu

New York Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 3'ü yeni doğan 10 bebek ile 10 yetişkinin dışkılarını inceleyerek vücutlarında bulunan mikroplastik miktarlarını analiz etti. Boyutları partiküler olarak 1 ile 5 milimetre arasında değişen mikroplastikler, plastik ürünlerin üretimi ve tüketimi sırasında etrafa yayılarak hem çevreye hem insan vücuduna zarar veriyor. Dışkılardaki termoplastik malzemeler olan PET (polietilen tereftalat) ve PC (polikarbonat) oranlarını ölçen bilim insanları, tüm numunelerde mikroplastik liflere rastladı. PET'ler özellikle meşrubat, yiyecek ve içecek kaplarında kullanılırken PC'ler yaygın olarak ev eşyalarında kullanılıyor. Yetişkinlerde ve bebeklerde PC seviyeleri yaklaşık oranda görülürken, bebeklerdeki PET seviyeleri yetişkinlerde bulunandan yaklaşık 15 kat daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, bebeklerde tespit edilen yüksek PET seviyelerinin başlıca sebebinin, plastikten üretilen emzikler ve emekleme halılarından kaynakladığına işaret ediyor. Sebebi büyüme aşamasında yoğun kullanılan eşyalarAraştırmanın baş yazarı Profesör Kurunthachalam Kannan, bebeklerin mikroplastiklere maruz kalmasını azaltmak için çocuk ürünlerinin plastik dışındaki güvenli malzemelerden yapılması gerektiğini söyledi.Kannan, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bir yaşındaki bebeklerin dışkısındaki yüksek mikroplastik konsantrasyonları, biberonlar, bardaklar, kaşık ve kase gibi mutfak eşyaları, diş kaşıyıcıları ve oyuncaklar gibi plastik ürünlerin bu büyüme aşamasında yoğun kullanımına bağlanabilir. Ayrıca araştırmalar, şişelerde hazırlanan bebek mamalarının milyonlarca mikroplastik salabildiğini ve birçok işlenmiş bebek mamasının plastik kaplarda paketlendiğini göstermiştir.Bebek tekstil ürünlerinde de plastik içerikler bulunduğuna dikkat çeken Kannan, "Bebekler genellikle bezleri çiğner ve emer. Bu nedenle bu yaş grubunun tekstillerde bulunan plastiklere maruz kalması daha büyük bir endişe kaynağıdır. Bebeklerin emekledikleri yüzerler de plastik içerebilir" diye konuştu. Çalışma, Amerikan Kimya Derneği tarafından 1879'dan beri yayımlanan hakemli, haftalık bilimsel dergisi 'Journal of the American Chemical Society'de yayınlandı. Plasentada da bulunmuştuGeçen sene, Roma'daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli hastanesinde yapılan araştırmada, anne karnındaki bebekleri sarmalayan plasentada ilk kez mikroplastik parçacıklar bulunmuştu. Yine 2020'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışma ise, insanların her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik 'yediğini' ortaya koymuştu. Gıdalardaki mikroplastiklerin, iç mekandaki tozlardan geldiğini gösteren bulgular da mevcut. Yemeğimizin üzerine konan tozlardan senede ortalama 70.000 mikroplastik alıyor olabildiğimiz belirlendi. En fazla plastik içeren besinler arasında kabuklular başta olmak üzere deniz ürünleri yer alıyor.

