Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210923/arastirma-bebeklerin-vucudunda-yetiskinlerden-15-kat-fazla-mikroplastik-bulundu-1049177122.html
Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bebeklerin vücutlarında yetişkinlere kıyasla 15 kat fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları bunun... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:51+0300
2021-09-23T12:51+0300
yaşam
bebek
araştırma
mikroplastik
emzik
biberon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg
New York Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 3'ü yeni doğan 10 bebek ile 10 yetişkinin dışkılarını inceleyerek vücutlarında bulunan mikroplastik miktarlarını analiz etti. Boyutları partiküler olarak 1 ile 5 milimetre arasında değişen mikroplastikler, plastik ürünlerin üretimi ve tüketimi sırasında etrafa yayılarak hem çevreye hem insan vücuduna zarar veriyor. Dışkılardaki termoplastik malzemeler olan PET (polietilen tereftalat) ve PC (polikarbonat) oranlarını ölçen bilim insanları, tüm numunelerde mikroplastik liflere rastladı. PET'ler özellikle meşrubat, yiyecek ve içecek kaplarında kullanılırken PC'ler yaygın olarak ev eşyalarında kullanılıyor. Yetişkinlerde ve bebeklerde PC seviyeleri yaklaşık oranda görülürken, bebeklerdeki PET seviyeleri yetişkinlerde bulunandan yaklaşık 15 kat daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, bebeklerde tespit edilen yüksek PET seviyelerinin başlıca sebebinin, plastikten üretilen emzikler ve emekleme halılarından kaynakladığına işaret ediyor. Sebebi büyüme aşamasında yoğun kullanılan eşyalarAraştırmanın baş yazarı Profesör Kurunthachalam Kannan, bebeklerin mikroplastiklere maruz kalmasını azaltmak için çocuk ürünlerinin plastik dışındaki güvenli malzemelerden yapılması gerektiğini söyledi.Kannan, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bir yaşındaki bebeklerin dışkısındaki yüksek mikroplastik konsantrasyonları, biberonlar, bardaklar, kaşık ve kase gibi mutfak eşyaları, diş kaşıyıcıları ve oyuncaklar gibi plastik ürünlerin bu büyüme aşamasında yoğun kullanımına bağlanabilir. Ayrıca araştırmalar, şişelerde hazırlanan bebek mamalarının milyonlarca mikroplastik salabildiğini ve birçok işlenmiş bebek mamasının plastik kaplarda paketlendiğini göstermiştir.Bebek tekstil ürünlerinde de plastik içerikler bulunduğuna dikkat çeken Kannan, "Bebekler genellikle bezleri çiğner ve emer. Bu nedenle bu yaş grubunun tekstillerde bulunan plastiklere maruz kalması daha büyük bir endişe kaynağıdır. Bebeklerin emekledikleri yüzerler de plastik içerebilir" diye konuştu. Çalışma, Amerikan Kimya Derneği tarafından 1879'dan beri yayımlanan hakemli, haftalık bilimsel dergisi 'Journal of the American Chemical Society'de yayınlandı. Plasentada da bulunmuştuGeçen sene, Roma'daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli hastanesinde yapılan araştırmada, anne karnındaki bebekleri sarmalayan plasentada ilk kez mikroplastik parçacıklar bulunmuştu. Yine 2020'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışma ise, insanların her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik 'yediğini' ortaya koymuştu. Gıdalardaki mikroplastiklerin, iç mekandaki tozlardan geldiğini gösteren bulgular da mevcut. Yemeğimizin üzerine konan tozlardan senede ortalama 70.000 mikroplastik alıyor olabildiğimiz belirlendi. En fazla plastik içeren besinler arasında kabuklular başta olmak üzere deniz ürünleri yer alıyor.
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_69ff87ddf71c5d7e468f9d76ef24f8cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bebek, araştırma, mikroplastik, emzik, biberon

Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu

12:51 23.09.2021
© Fotoğraf : TwitterSiyah bebek, bebek resmi
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bebeklerin vücutlarında yetişkinlere kıyasla 15 kat fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları bunun başlıca sebebinin, biberonlar, emekleme halıları, diş kaşıyıcıları ve tekstil ürünleri olduğunu söylüyor.
New York Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 3'ü yeni doğan 10 bebek ile 10 yetişkinin dışkılarını inceleyerek vücutlarında bulunan mikroplastik miktarlarını analiz etti.
Boyutları partiküler olarak 1 ile 5 milimetre arasında değişen mikroplastikler, plastik ürünlerin üretimi ve tüketimi sırasında etrafa yayılarak hem çevreye hem insan vücuduna zarar veriyor.
Dışkılardaki termoplastik malzemeler olan PET (polietilen tereftalat) ve PC (polikarbonat) oranlarını ölçen bilim insanları, tüm numunelerde mikroplastik liflere rastladı.
PET'ler özellikle meşrubat, yiyecek ve içecek kaplarında kullanılırken PC'ler yaygın olarak ev eşyalarında kullanılıyor.
Yetişkinlerde ve bebeklerde PC seviyeleri yaklaşık oranda görülürken, bebeklerdeki PET seviyeleri yetişkinlerde bulunandan yaklaşık 15 kat daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar, bebeklerde tespit edilen yüksek PET seviyelerinin başlıca sebebinin, plastikten üretilen emzikler ve emekleme halılarından kaynakladığına işaret ediyor.

Sebebi büyüme aşamasında yoğun kullanılan eşyalar

Araştırmanın baş yazarı Profesör Kurunthachalam Kannan, bebeklerin mikroplastiklere maruz kalmasını azaltmak için çocuk ürünlerinin plastik dışındaki güvenli malzemelerden yapılması gerektiğini söyledi.
Kannan, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bir yaşındaki bebeklerin dışkısındaki yüksek mikroplastik konsantrasyonları, biberonlar, bardaklar, kaşık ve kase gibi mutfak eşyaları, diş kaşıyıcıları ve oyuncaklar gibi plastik ürünlerin bu büyüme aşamasında yoğun kullanımına bağlanabilir. Ayrıca araştırmalar, şişelerde hazırlanan bebek mamalarının milyonlarca mikroplastik salabildiğini ve birçok işlenmiş bebek mamasının plastik kaplarda paketlendiğini göstermiştir.
Bebek tekstil ürünlerinde de plastik içerikler bulunduğuna dikkat çeken Kannan, "Bebekler genellikle bezleri çiğner ve emer. Bu nedenle bu yaş grubunun tekstillerde bulunan plastiklere maruz kalması daha büyük bir endişe kaynağıdır. Bebeklerin emekledikleri yüzerler de plastik içerebilir" diye konuştu.
Çalışma, Amerikan Kimya Derneği tarafından 1879'dan beri yayımlanan hakemli, haftalık bilimsel dergisi 'Journal of the American Chemical Society'de yayınlandı.

Plasentada da bulunmuştu

Geçen sene, Roma'daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli hastanesinde yapılan araştırmada, anne karnındaki bebekleri sarmalayan plasentada ilk kez mikroplastik parçacıklar bulunmuştu.
Yine 2020'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışma ise, insanların her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik 'yediğini' ortaya koymuştu.
Gıdalardaki mikroplastiklerin, iç mekandaki tozlardan geldiğini gösteren bulgular da mevcut. Yemeğimizin üzerine konan tozlardan senede ortalama 70.000 mikroplastik alıyor olabildiğimiz belirlendi.
En fazla plastik içeren besinler arasında kabuklular başta olmak üzere deniz ürünleri yer alıyor.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:00Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor
12:59Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
12:54Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
12:51Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
12:50'1 aylık bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' diyen Prof. Kurugöl’den yeni açıklama
12:48Moderna CEO'suna göre bir yıl içinde dünyada herkesi aşılayacak doza erişilmesiyle pandemi bitecek
12:41Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
12:32İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
12:31Metin Hara'nın savcılığa verdiği dilekçeden: 'Aşağılandım, psikolojim bozuldu'
12:25İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi
12:16TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var
12:0530 bin TL maaşı bıraktı, dünyayı geziyor: ‘Türkiye’de pahalı bir öğretmendim’
12:03Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya
11:59Milliyet yazarı Eyüboğlu: Tarkan neden konser vermiyor?
11:50Apple, son yılların en popüler oyununu kara listeye aldı
11:46Nagehan Alçı'ya konuşan Taliban yetkilisi: Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok
11:44Kılıçdaroğlu: İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım
11:42Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
11:40Yeni Akit'in manşetinde 'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler var: 'Zilletin yeni oyunu'
11:33Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması