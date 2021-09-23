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Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'
Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'
Ardahan'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T10:31+0300
2021-09-23T10:31+0300
türkiye
ardahan
boru
kamu
su kesintisi
faruk demir
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Ardahan'da, 19 Eylül'deki su kesintisinin nedeniyle ilgili belediye ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan incelemede, Çataldere köyü sınırlarında, şehre içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının parçalandığı tespit edildi. Boru hattına sabotaj düzenlendiğini belirleyen ekipler, arızayı gidererek, kent merkezine ertesi gün yeniden su verilmesini sağladı. Kenti susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.'Ardahan'a, Ardahanlıya ihanet'Konu ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü dediğimiz mevkide, şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat, Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır. Taşla sopayla kırılmayacak 300’lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir. Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan’a ve Ardahanlıya ihanettir" dedi.'Bu sadece belediyenin meselesi değil'Sabotajın arkasında herhangi bir siyasal anlayışın olmadığını belirten Demir, şunları kaydetti:"Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu sadece Ardahan Belediyesi’nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir. Bugün boruyu kıran yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir. O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz. Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir."
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ardahan, boru, kamu, su kesintisi, faruk demir

Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'

10:31 23.09.2021
© DHAArdahan'daki su borusu
Ardahan'daki su borusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Ardahan'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu yapılan vatan hainliğidir" dedi. Bunun arkasında siyasi bir amaç olamayacağını belirten Demir, "Bütün siyasi partilerimizle birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Ardahan'da, 19 Eylül'deki su kesintisinin nedeniyle ilgili belediye ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan incelemede, Çataldere köyü sınırlarında, şehre içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının parçalandığı tespit edildi.
Boru hattına sabotaj düzenlendiğini belirleyen ekipler, arızayı gidererek, kent merkezine ertesi gün yeniden su verilmesini sağladı. Kenti susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

'Ardahan'a, Ardahanlıya ihanet'

Konu ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü dediğimiz mevkide, şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat, Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır. Taşla sopayla kırılmayacak 300’lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir. Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan’a ve Ardahanlıya ihanettir" dedi.

'Bu sadece belediyenin meselesi değil'

Sabotajın arkasında herhangi bir siyasal anlayışın olmadığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu sadece Ardahan Belediyesi’nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir. Bugün boruyu kıran yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir.
O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz. Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir."
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