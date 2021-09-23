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https://tr.sputniknews.com/20210923/asi-nehrinin-tasmasiyla-akdenize-dokulen-su-sumbulleri-samandag-sahilini-kapladi-1049196859.html
Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahilini kapladı
Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahilini kapladı
Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:14+0300
2021-09-23T22:14+0300
2021-09-23T22:14+0300
yaşam
hatay
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Sahil boyunca denizi kaplayarak kıyıya vuran su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asi Nehri'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu nehir üzerindeki su sümbüllerinin denize döküldüğünü söyledi.Yaşanan bu doğa olayını görmek isteyen vatandaşların Samandağ sahiline akın ettiğini de dile getiren Sağlamtaş, yaşanan olayın araştırılıp çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.Denizi ve sahili kaplayan su sümbüllerini görmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
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hatay
Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahilini kapladı
Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu.
Sahil boyunca denizi kaplayarak kıyıya vuran su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.
Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asi Nehri'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu nehir üzerindeki su sümbüllerinin denize döküldüğünü söyledi.
Yaşanan bu doğa olayını görmek isteyen vatandaşların Samandağ sahiline akın ettiğini de dile getiren Sağlamtaş, yaşanan olayın araştırılıp çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.
Denizi ve sahili kaplayan su sümbüllerini görmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.