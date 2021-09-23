https://tr.sputniknews.com/20210923/avrupa-ilac-ajansi-5-11-yas-arasi-cocuklarla-ilgili-kovid-19-asi-verilerini-inceleyecek-1049192148.html

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T19:11+0300

2021-09-23T19:11+0300

2021-09-23T19:12+0300

koronavirüs

çocuk

açıklama

ema

avrupa ilaç ajansı

aşı

sonuç

aşılama

kovid-19

avrupa ilaç kurumu

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlenen basın toplantısında EMA’nın Kovid-19 faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.Cavaleri, Pfizer-BionTech aşısının 16 yaşından büyük kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilmesi için hatırlatma dozunun kullanımına yönelik başvurunun değerlendirilmeye devam ettiğini ve sonuçların ekim ayı başında beklendiğini bildirdi.Onaylanmış tüm Kovid-19 aşılarının ölüme karşı güçlü koruma sağladığını hatırlatan Cavaleri, önceliğin her zaman mümkün olduğu kadar çok insanın tam olarak aşılanması olduğunu vurguladı.

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