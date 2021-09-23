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Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini inceleyecek
Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini inceleyecek
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
çocuk
açıklama
ema
avrupa ilaç ajansı
aşı
sonuç
aşılama
kovid-19
avrupa ilaç kurumu
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlenen basın toplantısında EMA’nın Kovid-19 faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.Cavaleri, Pfizer-BionTech aşısının 16 yaşından büyük kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilmesi için hatırlatma dozunun kullanımına yönelik başvurunun değerlendirilmeye devam ettiğini ve sonuçların ekim ayı başında beklendiğini bildirdi.Onaylanmış tüm Kovid-19 aşılarının ölüme karşı güçlü koruma sağladığını hatırlatan Cavaleri, önceliğin her zaman mümkün olduğu kadar çok insanın tam olarak aşılanması olduğunu vurguladı.
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çocuk, açıklama, ema, avrupa ilaç ajansı, aşı, sonuç, aşılama, kovid-19, avrupa ilaç kurumu

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini inceleyecek

19:11 23.09.2021 (güncellendi: 19:12 23.09.2021)
© AAÇocuk, koronavirüs, maske
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Kovid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlenen basın toplantısında EMA’nın Kovid-19 faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Cavaleri, Pfizer-BionTech aşısının 16 yaşından büyük kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilmesi için hatırlatma dozunun kullanımına yönelik başvurunun değerlendirilmeye devam ettiğini ve sonuçların ekim ayı başında beklendiğini bildirdi.
Onaylanmış tüm Kovid-19 aşılarının ölüme karşı güçlü koruma sağladığını hatırlatan Cavaleri, önceliğin her zaman mümkün olduğu kadar çok insanın tam olarak aşılanması olduğunu vurguladı.
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