https://tr.sputniknews.com/20210923/avrupanin-ortasindaki-hayalet-kasabada-yalnizca-20-kisi-yasiyor-1049169035.html

Avrupa'nın ortasındaki 'hayalet kasabada' yalnızca 20 kişi yaşıyor

Avrupa'nın ortasındaki 'hayalet kasabada' yalnızca 20 kişi yaşıyor

Belçika'nın 'hayalet kasaba' olarak anılan Doel kasabasında yaşayan 20 kişi, kasabayı bir sanat köyüne dönüştürmeye çalışıyor. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T08:56+0300

2021-09-23T08:56+0300

2021-09-23T08:55+0300

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Belçika'nın liman kenti Anvers'in kuzeyinde bulunan ve 'hayalet kasaba' olarak anılan Doel kasabasında yalnızca 20 kişi yaşıyor. Belçika'nın en eski yel değirmenlerinden birine de ev sahipliği yapan kasaba, yakınlardaki Antwerp Limanı'nın genişletilmesi planları kapsamına dahil edildi.Ancak, 1970'lerdeki petrol krizi kaynaklı ekonomik sorunlar nedeniyle bu planlar uygulanmadı ve beklemeye alındı. 1990'larda yerel hükümet, limanla ilgili planları yeniden masaya yatırdı. Bu kapsamda Doel'in bulunduğu bölgede bir konteyner depolama alanı inşa etme fikri ortaya çıktı.Hürriyet'in haberine göre, böyle bir tesis için Doel halkının çoğundan mülkleri satın alındı. Ancak bazılarının karşı çıkması, siyasi çekişmeler ve açılan davalar nedeniyle kasabayla ilgili uzun yargı süreçleri başladı. Doel'de böyle bir tesisin inşa edilmesine yakındaki nükleer santral işletmesi de güvenlik nedeniyle karşı çıktı.1990'lardan itibaren yıllar içinde Doel yavaş yavaş boşalmaya başladı ve 'hayalet kasabaya' dönüştü.Ancak burada hala Doel'in yok olmasına direnen 20 kadar kasaba sakini yaşamaya devam ediyor. Liman genişletme projesi de henüz başlamış değil. Bu sırada Doel, hayalet kasaba olarak turistlerin ve özellikle grafiti sanatçılarının uğrak yeri olarak dikkati çekiyor.Birçoğu neredeyse ormana dönüşmüş bahçelerin içinde kaybolan evler ve kasabadaki diğer binalar grafiti sanatçılarının tuvali haline dönüşmüş durumda. Doel'i bir sanat köyüne dönüştürme girişimleri de bulunuyor ancak bunlar da hayata geçirilemedi.Kasabadaki binaların duvarlarında bugün yüzlerce irili ufaklı grafiti bulunuyor. Hem bu hayalet kasabayı hem de grafitileri görmek için birçok turist Doel'e geliyor ve boş sokaklarda geziyor.Kasaba, boş cadde ve sokaklarıyla aynı zamanda yeni araç sürmeye başlayanlar için de bir 'antrenman alanı' olarak kullanılıyor. Motosiklet kullanan gençler de burada hem alıştırma yapıyor hem de trafiğe açık alanda yapamayacakları hareketleri sergilemek üzere burada çalışıyor.

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avrupa, belçika, hayalet, köy, kasaba