İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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yüksekova, süleyman soylu, uyuşturucu, eroin
Bakan Soylu: Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
""Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum."
Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz❗
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha;
Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 5️⃣6️⃣6️⃣ KİLOGRAM EROİN ele geçirildi.