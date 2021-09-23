https://tr.sputniknews.com/20210923/balikesirli-genclerden-otonom-hasat-robotu-isciler-degil-awaxen-kalksin-o-toplasin-1049183266.html
Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’
Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’
TEKNOFEST’TE yarışan Balıkesir Gençlik Merkezi’nin ‘Awaxen’ takımı seracılıkta ürün toplamayı amaçlayan bir otonom hasat robotu geliştirdi. Takım üyelerinden... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:14+0300
2021-09-23T15:14+0300
2021-09-23T15:14+0300
yaşam
türkiye
balıkesir
işçi
tarım
mevsimlik işçi
teknofest
sera
awaxen
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Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021’de ‘Tarım Teknolojileri’ yarışmasında yarışan Balıkesir Gençlik Merkezinin ‘Awaxen’ takımı otonom hasat robotu geliştirdi.Bu robotu geliştirme motivasyonlarının kendi yaşam tecrübelerinden geldiğini aktaran Awaxen takımı üyesi Feyza Akyol “Annemin iki dönümlük bahçemize domates ekmişti. Dikim kolaydı, sulama eğlenceliydi fakat toplama kısmı bitmiyordu. Diğer takım arkadaşlarımızın ailesi de seracılık yapıyor, onlar da aynı sorundan bahsediyordu. Çünkü bahçelerdeki domatesle toplanmadığı zaman çürüyordu” dedi.Takımların isminin ‘awaken’ kelimesinden geldiğini söyleyen Akyol “Seralar mevsimlik işçi çalıştırırlar. Bunu yapmak için işçiler sabahın 4’ünde kalkıyorlar. Biz de işçiler bu kadar erken uyanmasın, onların yerine ‘awaxen’ uyansın, o toplasın diye düşündük” diye konuştu.‘Sadece hasat değil, ilaçlama ve sulama da yapabiliyor’Bu robotun çalışma prensibini ise Akyol şöyle anlatıyor:Akyol “Şu anda kente göç olduğu için tarımda inanılmaz bir düşüş var. Bunun yanı sıra nüfusun çokça arttığı ve besin kıtlığının ortaya çıkabileceği de söyleniyor. Biz artık tarlaların başında çalışan bir nesil değil, bilgisayar başında olan bir nesiliz. Z kuşağı daha üretken ama daha pasif bir kuşak. Önümüzdeki zamanlarda biz seraların daha çok artacağını düşünüyoruz. Bu yüzden seralar için bir robot ürettik” diye ekledi.Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan Balıkesir Gençlik Merkezi’nin ‘Awaxen’ takımı Feyza Akyol, Oğuzhan Gönen, Faruk Özel, Ali Bayar ve Özgür Efe Bay’dan oluşuyor.
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türkiye, balıkesir, işçi, tarım, mevsimlik işçi, teknofest, sera, awaxen
Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’
TEKNOFEST’TE yarışan Balıkesir Gençlik Merkezi’nin ‘Awaxen’ takımı seracılıkta ürün toplamayı amaçlayan bir otonom hasat robotu geliştirdi. Takım üyelerinden Feyza Akyol “İşçiler ürünleri toplamak için sabahın 4’ünde kalkıyorlar. Biz de işçiler bu kadar erken uyanmasın, onların yerine ‘awaxen’ uyansın, o toplasın diye düşündük” dedi.
Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021’de ‘Tarım Teknolojileri’ yarışmasında yarışan Balıkesir Gençlik Merkezinin ‘Awaxen’ takımı otonom hasat robotu geliştirdi.
Bu robotu geliştirme motivasyonlarının kendi yaşam tecrübelerinden geldiğini aktaran Awaxen takımı üyesi Feyza Akyol “Annemin iki dönümlük bahçemize domates ekmişti. Dikim kolaydı, sulama eğlenceliydi fakat toplama kısmı bitmiyordu. Diğer takım arkadaşlarımızın ailesi de seracılık yapıyor, onlar da aynı sorundan bahsediyordu. Çünkü bahçelerdeki domatesle toplanmadığı zaman çürüyordu” dedi.
Takımların isminin ‘awaken’ kelimesinden geldiğini söyleyen Akyol “Seralar mevsimlik işçi çalıştırırlar. Bunu yapmak için işçiler sabahın 4’ünde kalkıyorlar. Biz de işçiler bu kadar erken uyanmasın, onların yerine ‘awaxen’ uyansın, o toplasın diye düşündük” diye konuştu.
‘Sadece hasat değil, ilaçlama ve sulama da yapabiliyor’
Bu robotun çalışma prensibini ise Akyol şöyle anlatıyor:
“İlk önce haritalandırma yapıyor. Robotun üzerinde kamera sistemi seralardaki ürünlerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını tespit ediyor. Daha sonra olgunlaşmış olanları tespit edip kasasına koyuyor. Haznesi takıldığında sulama ve ilaçlama işlemi de gerçekleştirebiliyor. Biz üretici mantığında düşünüp maliyeti azaltma yoluna gittik. Görüntü işlemeyi şu anda renk ayırt etme üzerinden gerçekleştiriyor. Projenin ileri aşamalarında yapay zekayı kullanıp daha verimli hale getirme planlarımız var. Robotomuz aküyle çalışıyor. Haritalandırma konusunda akünün daha verimli çalışabilmesi için drone kullanmayı planlıyoruz. Çoklu sistemleri de entegre edebiliriz.”
Akyol “Şu anda kente göç olduğu için tarımda inanılmaz bir düşüş var. Bunun yanı sıra nüfusun çokça arttığı ve besin kıtlığının ortaya çıkabileceği de söyleniyor. Biz artık tarlaların başında çalışan bir nesil değil, bilgisayar başında olan bir nesiliz. Z kuşağı daha üretken ama daha pasif bir kuşak. Önümüzdeki zamanlarda biz seraların daha çok artacağını düşünüyoruz. Bu yüzden seralar için bir robot ürettik” diye ekledi.
Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan Balıkesir Gençlik Merkezi’nin ‘Awaxen’ takımı Feyza Akyol, Oğuzhan Gönen, Faruk Özel, Ali Bayar ve Özgür Efe Bay’dan oluşuyor.