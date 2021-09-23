https://tr.sputniknews.com/20210923/besiktasta-kadin-yolcunun-oldugu-iett-otobusu-kazasi-3-5-saniye-telefona-baktim-1049183989.html

Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'

Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:19+0300

2021-09-23T15:19+0300

2021-09-23T15:19+0300

türkiye

iett

trafik kazası

kaza

otobüs

şoför

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Baki Tatlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu.Mahkemede savunmasını yapan Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı. 2 çocuk babasıyım kirada oturuyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum. Yaklaşık 20 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum" ifadelerini kullandı.'Polis memurlarının cihazı arızalıydı'Mahkemede hakimin "Uyuşturucu, sigara içiyor musun?" sorusuna cevap veren sanık Baki Tatlı, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Sarma tütün kullanıyorum. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum" dedi. Hakim "Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın" diye sorunca sanık Tatlı, "Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum" dedi.Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "5 yaşında bir çocuğum var şikayetçiyim. Cezalandırılsın istiyorum, ben araştırdım. Başka kazası da vardı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben her şeyimi kaybettim şikayetçiyim" dedi. Maktulün babası Hüseyin Yamaç da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Sanık hakkında Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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iett, trafik kazası, kaza, otobüs, şoför