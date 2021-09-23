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https://tr.sputniknews.com/20210923/besledigi-boa-yilanini-satisa-cikaran-kadin-beraat-etti-bana-zarar-verir-diye-korktum-1049173123.html
Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
Alımı ve satışı yasak olan boa yılanını fazla büyümesinden korktuğunu söyleyerek internetten bin liraya satışa çıkaran üniversite öğrencisi genç kadın, 6 yıla... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T11:11+0300
2021-09-23T11:11+0300
yaşam
istanbul
mahkeme
hayvan hakları
hayvan
boa yılanı
yılan
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bir internet sitesinde Türkiye’ye sokulması yasaklı hayvan satışı yapıldığını tespit etti.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sarıyer Maslak’ta belirtilen adrese gitti. Burada yaşayan ilanın sahibi üniversite öğrencisi Zeynep M. hakkında işlem yapılırken satılmak istenen yılana el konularak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Zeynep M, yılanı yaklaşık 8 ay önce edinerek evinde beslemeye başladığını söyledi.Evde beslediği yılanın zamanla büyümesi ve tehlike arz etmesi üzerine korkup satmak istediğini savunan Zeynep M., boa yılanının alıp satmanın suç olduğunu bilmediğini iddia etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sonucunda, Zeynep M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak, satın almak veya satışa arz etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava iddianame düzenlendi.'Bana zarar verir diye korkmaya başladım'İddianamenin kabul edilmesiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Zeynep M., duruşmada yaptığı savunmasında, "Yılanı aldığımda 20-30 santimetre kadardı. Bileğime doluyordum. Hayvan beslemeyi severim. Daha önce kedi, köpek, kuş da besledim. Bu yılanı internetten almıştım. Aldıktan sonra büyümeye başladı. Teraryum içine koydum orada beslemeye başladım. 70 santimetre olunca 'bana zarar verir' diye korkmaya başladım. İnternete bin liraya satışa koydum. Boa yılanı satışı yapmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.Sanık Zeynep M, hakimin "Yılanı neyle besliyordun?" sorusuna, "Ölü fare ile besliyordum. Fareleri internetten alıyordum. Buzdolabında muhafaza ediyordum" yanıtını verdi.Mahkemeden beraat kararıDavayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Zeynep M'nin beraatine hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, yurt dışından getirildiğine dair bir kanıt olmayan yılanın Türkiye sınırları içinde doğmuş olabileceği ifade edildi.Boyu henüz 2-3 metreye kadar ulaşabilen boa yılanın henüz yavru ve 70 santimetre boyutunda olduğu aktarılan gerekçeli kararda, yılanın çevreye zarar veremeyecek durumdayken ele geçirilmesine vurgu yapıldı.
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istanbul, mahkeme, hayvan hakları, hayvan, boa yılanı, yılan

Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'

11:11 23.09.2021
© DHAAntalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi
Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Alımı ve satışı yasak olan boa yılanını fazla büyümesinden korktuğunu söyleyerek internetten bin liraya satışa çıkaran üniversite öğrencisi genç kadın, 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bir internet sitesinde Türkiye’ye sokulması yasaklı hayvan satışı yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sarıyer Maslak’ta belirtilen adrese gitti. Burada yaşayan ilanın sahibi üniversite öğrencisi Zeynep M. hakkında işlem yapılırken satılmak istenen yılana el konularak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Zeynep M, yılanı yaklaşık 8 ay önce edinerek evinde beslemeye başladığını söyledi.
Evde beslediği yılanın zamanla büyümesi ve tehlike arz etmesi üzerine korkup satmak istediğini savunan Zeynep M., boa yılanının alıp satmanın suç olduğunu bilmediğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sonucunda, Zeynep M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak, satın almak veya satışa arz etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava iddianame düzenlendi.

'Bana zarar verir diye korkmaya başladım'

İddianamenin kabul edilmesiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Zeynep M., duruşmada yaptığı savunmasında, "Yılanı aldığımda 20-30 santimetre kadardı. Bileğime doluyordum. Hayvan beslemeyi severim. Daha önce kedi, köpek, kuş da besledim. Bu yılanı internetten almıştım. Aldıktan sonra büyümeye başladı. Teraryum içine koydum orada beslemeye başladım. 70 santimetre olunca 'bana zarar verir' diye korkmaya başladım. İnternete bin liraya satışa koydum. Boa yılanı satışı yapmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
Sanık Zeynep M, hakimin "Yılanı neyle besliyordun?" sorusuna, "Ölü fare ile besliyordum. Fareleri internetten alıyordum. Buzdolabında muhafaza ediyordum" yanıtını verdi.

Mahkemeden beraat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Zeynep M'nin beraatine hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, yurt dışından getirildiğine dair bir kanıt olmayan yılanın Türkiye sınırları içinde doğmuş olabileceği ifade edildi.
Boyu henüz 2-3 metreye kadar ulaşabilen boa yılanın henüz yavru ve 70 santimetre boyutunda olduğu aktarılan gerekçeli kararda, yılanın çevreye zarar veremeyecek durumdayken ele geçirilmesine vurgu yapıldı.
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