https://tr.sputniknews.com/20210923/beyaz-saray-biden-yonetimi-haitili-gocmenleri-guantanamo-ussune-gonderme-plani-hicbir-zaman-olmadi-1049197124.html

Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı

Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD yönetiminin ülkenin güney sınırına gelen Haitili göçmenler Guantanamo üssüne nakletmeyi planladığı yönündeki iddiaları... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T22:16+0300

2021-09-23T22:16+0300

2021-09-23T22:16+0300

dünya

abd

jen psaki

guantanamo

haiti

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049113007_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_f944fb0d898f20c9d7a93c2cbb0f4c98.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden yönetiminin son günlerde ülkenin güney sınırına gelerek emniyet güçlerini kötü muamelesine maruz kalan Haitili göçmenlerle alakalı açıklama yaptı.Psaki, düzenlediği basın toplantısında, bu göçmenlerin, Guantanamo Üssü'ne nakledileceği şeklindeki iddialara yanıt vererek, "Bunu yapmayacağız, bu yönde bir plan hiçbir zaman olmadı" dedi.Uzun süredir, denizlerde yasa dışı göçmenleri üçüncü ülkelere yönlendirme sürecinde yer alan Göçmen Operasyonları Merkezi ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşandığını düşündüğünü belirten Psaki, "Dün kamuya açıklanmış olan ve zamanlama nedeniyle kafa karışıklığına neden olduğunu düşündüğüm bu bilgi talebi; tipik, rutin bir sözleşme yenilemesinin ilk adımında ve güney sınırıyla ilgisi olmayan bir şekilde yayımlandı" ifadelerini kullandı.Daha önce medyada, 17 Eylül'de yayımlanan ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Muhazafa kurumunun, Guantanamo Körfezi'ndeki Göçmen Operasyonları Merkezinde silahsız gözetim ve güvenlik görevlileriyle sözleşme yapması gerektiğine ilişkin bir belgeye dayanan çelişkili haberler yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210923/sinir-disi-edilen-haitililer-texas-ucagina-yeniden-binmeye-calisti-1049177355.html

guantanamo

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, jen psaki, guantanamo, haiti, göçmen