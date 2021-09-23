https://tr.sputniknews.com/20210923/beyaz-saray-biden-yonetimi-haitili-gocmenleri-guantanamo-ussune-gonderme-plani-hicbir-zaman-olmadi-1049197124.html
Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı
Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD yönetiminin ülkenin güney sınırına gelen Haitili göçmenler Guantanamo üssüne nakletmeyi planladığı yönündeki iddiaları... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:16+0300
2021-09-23T22:16+0300
2021-09-23T22:16+0300
dünya
abd
jen psaki
guantanamo
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden yönetiminin son günlerde ülkenin güney sınırına gelerek emniyet güçlerini kötü muamelesine maruz kalan Haitili göçmenlerle alakalı açıklama yaptı.Psaki, düzenlediği basın toplantısında, bu göçmenlerin, Guantanamo Üssü'ne nakledileceği şeklindeki iddialara yanıt vererek, "Bunu yapmayacağız, bu yönde bir plan hiçbir zaman olmadı" dedi.Uzun süredir, denizlerde yasa dışı göçmenleri üçüncü ülkelere yönlendirme sürecinde yer alan Göçmen Operasyonları Merkezi ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşandığını düşündüğünü belirten Psaki, "Dün kamuya açıklanmış olan ve zamanlama nedeniyle kafa karışıklığına neden olduğunu düşündüğüm bu bilgi talebi; tipik, rutin bir sözleşme yenilemesinin ilk adımında ve güney sınırıyla ilgisi olmayan bir şekilde yayımlandı" ifadelerini kullandı.Daha önce medyada, 17 Eylül'de yayımlanan ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Muhazafa kurumunun, Guantanamo Körfezi'ndeki Göçmen Operasyonları Merkezinde silahsız gözetim ve güvenlik görevlileriyle sözleşme yapması gerektiğine ilişkin bir belgeye dayanan çelişkili haberler yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/sinir-disi-edilen-haitililer-texas-ucagina-yeniden-binmeye-calisti-1049177355.html
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Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD yönetiminin ülkenin güney sınırına gelen Haitili göçmenler Guantanamo üssüne nakletmeyi planladığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden yönetiminin son günlerde ülkenin güney sınırına gelerek emniyet güçlerini kötü muamelesine maruz kalan Haitili göçmenlerle alakalı açıklama yaptı.
Psaki, düzenlediği basın toplantısında, bu göçmenlerin, Guantanamo Üssü'ne nakledileceği şeklindeki iddialara yanıt vererek, "Bunu yapmayacağız, bu yönde bir plan hiçbir zaman olmadı" dedi.
Uzun süredir, denizlerde yasa dışı göçmenleri üçüncü ülkelere yönlendirme sürecinde yer alan Göçmen Operasyonları Merkezi ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşandığını düşündüğünü belirten Psaki, "Dün kamuya açıklanmış olan ve zamanlama nedeniyle kafa karışıklığına neden olduğunu düşündüğüm bu bilgi talebi; tipik, rutin bir sözleşme yenilemesinin ilk adımında ve güney sınırıyla ilgisi olmayan bir şekilde yayımlandı" ifadelerini kullandı.
Daha önce medyada, 17 Eylül'de yayımlanan ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Muhazafa kurumunun, Guantanamo Körfezi'ndeki Göçmen Operasyonları Merkezinde silahsız gözetim ve güvenlik görevlileriyle sözleşme yapması gerektiğine ilişkin bir belgeye dayanan çelişkili haberler yer almıştı.