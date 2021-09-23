https://tr.sputniknews.com/20210923/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-gunduz-asi-tedirginliginin-bir-nedeni-de-sosyal-medya--1049175203.html

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 aşısının önemine vurgu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:03+0300

2021-09-23T12:03+0300

2021-09-23T12:03+0300

koronavirüs

adana

çukurova üniversitesi

hasan murat gündüz

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan kaçınmanın virüsün yayılımını hızlandırdığı belirterek, yeni varyantlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Pandemide tek ışığın bilim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, ilk aşılanan grup olan yaşlılarda bu tedirginliğin biraz azaldığına dikkat çekti. Gündüz, 50 yaş altı kesimin, hala yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi.'Yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi'Yan etkileri ön plana çıkararak, aşıdan kaçmanın, yanlış yaklaşım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gündüz, şu ifadeleri kullandı:Toplumun bir bölümünde 'Bana bir şey olmaz' algısının devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, bu algı nedeniyle virüsün de yayılmaya devam ettiğini söyledi. 'Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor'Bu direnç devam ederse yeni varyantların olmasının da kaçınılmaz hale geleceğine değinen Gündüz, "Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor. Gençlerin de aşıyı yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda herhangi bir hastalığı olmayan gençlerin de ağırlaştıklarını, akciğer tutulumlarının olduğunu zaman zaman görüyoruz. Toplum bağışıklığı kazanılması için aşı son derece önemli ve hayati bir durumdur" diye konuştu.

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adana, çukurova üniversitesi, hasan murat gündüz