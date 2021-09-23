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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 aşısının önemine vurgu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:03+0300
2021-09-23T12:03+0300
koronavirüs
adana
çukurova üniversitesi
hasan murat gündüz
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan kaçınmanın virüsün yayılımını hızlandırdığı belirterek, yeni varyantlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Pandemide tek ışığın bilim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, ilk aşılanan grup olan yaşlılarda bu tedirginliğin biraz azaldığına dikkat çekti. Gündüz, 50 yaş altı kesimin, hala yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi.'Yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi'Yan etkileri ön plana çıkararak, aşıdan kaçmanın, yanlış yaklaşım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gündüz, şu ifadeleri kullandı:Toplumun bir bölümünde 'Bana bir şey olmaz' algısının devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, bu algı nedeniyle virüsün de yayılmaya devam ettiğini söyledi. 'Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor'Bu direnç devam ederse yeni varyantların olmasının da kaçınılmaz hale geleceğine değinen Gündüz, "Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor. Gençlerin de aşıyı yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda herhangi bir hastalığı olmayan gençlerin de ağırlaştıklarını, akciğer tutulumlarının olduğunu zaman zaman görüyoruz. Toplum bağışıklığı kazanılması için aşı son derece önemli ve hayati bir durumdur" diye konuştu.
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya

12:03 23.09.2021
© DHABilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 aşısının önemine vurgu yaparak, "Dünyada yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi. Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan kaçınmanın virüsün yayılımını hızlandırdığı belirterek, yeni varyantlara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Pandemide tek ışığın bilim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, ilk aşılanan grup olan yaşlılarda bu tedirginliğin biraz azaldığına dikkat çekti. Gündüz, 50 yaş altı kesimin, hala yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi.

'Yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi'

Yan etkileri ön plana çıkararak, aşıdan kaçmanın, yanlış yaklaşım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gündüz, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi. Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler. Bu paylaşımların saatler içerisinde yüz binlerce kişiye ulaşmasıyla sağlık çalışanları da zor durumda kalıyor. Sonuçta aşıdan vazgeçerek salgının devam etmesine neden oluyor ve birçok insan da bundan zarar görüyor. Hastanelere yatıyor ya da hayatını kaybediyor. En doğru bilgi bilimsel bilgidir. En ufak bir tereddüdü olan mutlaka sağlık kuruluşlarına, hekimlere başvursunlar. Doğru bilgiyi oralardan alsınlar. Kulaktan dolma bilgilere, sosyal medyada yer alan bazı haberlere inanıp, güvenmesinler. Burada tek ışığımız, tek yolumuz bilimdir. Bilime herkes inansın, bilime herkes güvensin"
Toplumun bir bölümünde 'Bana bir şey olmaz' algısının devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, bu algı nedeniyle virüsün de yayılmaya devam ettiğini söyledi.

'Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor'

Bu direnç devam ederse yeni varyantların olmasının da kaçınılmaz hale geleceğine değinen Gündüz, "Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor. Gençlerin de aşıyı yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda herhangi bir hastalığı olmayan gençlerin de ağırlaştıklarını, akciğer tutulumlarının olduğunu zaman zaman görüyoruz. Toplum bağışıklığı kazanılması için aşı son derece önemli ve hayati bir durumdur" diye konuştu.
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