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https://tr.sputniknews.com/20210923/bitcoin-toparlandi-avax-rekor-kirdi-1049170604.html
Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı
Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı
Bitcoin 44 bin dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 5'e yaklaştı. Avalanche (AVAX) ise günlük yüzde 25... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:58+0300
2021-09-23T09:57+0300
ekonomi
kripto para
bitcoin madenciliği
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Önceki gece 6 haftanın ardından 40.000 doların altını gören Bitcoin, gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine tırmandı.Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Habertürk'ün haberine göre Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi yüzde 4.8 oldu.Sert yükseldiEthereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara çıktı. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu.Ancak en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.Böylece AVAX'ın haftalık yükselişi yüzde 30'u buldu. Toplam piyasa değeri 17 milyar doları aştı.Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü dolar bazında değer kazandı.
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kripto para, bitcoin madenciliği

Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı

09:58 23.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Bitcoin 44 bin dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 5'e yaklaştı. Avalanche (AVAX) ise günlük yüzde 25 yükselerek 78.7 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü
Önceki gece 6 haftanın ardından 40.000 doların altını gören Bitcoin, gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine tırmandı.
Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ün haberine göre Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi yüzde 4.8 oldu.
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
EKONOMİ
Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybetti
20 Eylül, 18:36

Sert yükseldi

Ethereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara çıktı. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu.
Ancak en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Böylece AVAX'ın haftalık yükselişi yüzde 30'u buldu. Toplam piyasa değeri 17 milyar doları aştı.
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü dolar bazında değer kazandı.
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