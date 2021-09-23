https://tr.sputniknews.com/20210923/bitcoin-toparlandi-avax-rekor-kirdi-1049170604.html

Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı

Bitcoin toparlandı, AVAX rekor kırdı

Bitcoin 44 bin dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 5'e yaklaştı. Avalanche (AVAX) ise günlük yüzde 25... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T09:58+0300

2021-09-23T09:58+0300

2021-09-23T09:57+0300

ekonomi

kripto para

bitcoin madenciliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049121527_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3b595f413a0b19ff82a95c5dea1b3eff.jpg

Önceki gece 6 haftanın ardından 40.000 doların altını gören Bitcoin, gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine tırmandı.Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Habertürk'ün haberine göre Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi yüzde 4.8 oldu.Sert yükseldiEthereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara çıktı. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu.Ancak en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.Böylece AVAX'ın haftalık yükselişi yüzde 30'u buldu. Toplam piyasa değeri 17 milyar doları aştı.Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü dolar bazında değer kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/bitcoin-bir-gunde-yuzde-10-deger-kaybetti-1049079338.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kripto para, bitcoin madenciliği