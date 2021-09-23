Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Britanya Savunma Bakanlığı'ndan geride bıraktığı Afganları tehlikeye atan ikinci veri ihlali
14:52 23.09.2021 (güncellendi: 15:07 23.09.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYAfganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
ABD'nin öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kendisiyle çalışan çok sayıda Afgan'ı geride bırakan Britanya'nın bunların kişisel ve iletişim bilgilerini yayarak hayatlarını tehlikeye atma hatasını tekrarladığı ortaya çıktı.
Britanya güçlerine çevirmenlik yapmış, bu yüzden şimdi saklanmak zorunda kalan ve Britanya'ya gidebilmeyi uman 250'den fazla Afgan çevirmenin isimleri, iletişim bilgileri, fotoğrafları e-postaya kopyalanıp gönderildiği için özür dileyip soruşturma açan Savunma Bakanlığı'nın ikinci veri ihlali BBC tarafından duyuruldu.
Second data breach by the Ministry of Defence, potentially compromising safety of Afghans who may be eligible to relocate to the UK, uncovered by the BBC https://t.co/4BtvGXVMEN— BBC News (World) (@BBCWorld) September 22, 2021
Herkesin göreceği şekilde yeni adres bilgileri istendi
Habere göre bakanlık yetkililerinin gönderdiği bir diğer e-postada alıcıların hepsinin görebileceği şekilde 55 kişinin adları ve e-posta adresleri kopyaladı.
İçlerinden en az biri Afgan Ulusal Ordusu mensubu olan alıcılara Britanya'nın yeniden yerleştirmeden sorumlu yetkililerinin kendileriyle temas kuramadığı, o yüzden temas bilgilerini güncellemeleri gerektiği söylendi.
Gelecekte olmamasını sağlama vaadi tekrarlandı
BBC'nin haberinin ardından açıklama yapan bakanlık sözcüsü "Bu ayın başlarında meydana gelen bir veri ihlalinden Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası (ARAP) ekibi tarafından haberdar edildik. Bu hafta, savunma bakanı bu ekibin verilere muamelesine bir soruşturma başlattı. Bunun gelecekte olmamasını sağlamak için adımlar atılmış durumda" demekle yetindi.
Bir gün önce veri ihlali yüzünden özür dilemiş bulunan Savunma Bakanı Ben Wallace, meclise hitabında, bunun, 'silahlı kuvvetlerin binlerce mensubunu zorda bırakan kabul edilemez bir hizmet düzeyi olduğunu' dile getirmişti. BBC'ye konuşan savunma kaynakları, Wallace'ın meclise konuştuğu sırada ikinci veri ihlalinden haberdar olmadığını aktardı.
'Daha başka veri ihlalleri çıkması kuvvetle muhtemel'
İktidardaki Muhafazakar Parti'den Afganistan'da görev yapmış eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, daha başka veri ihlalleri olmasıyla ilgili endişesini paylaştı.
"Başından beri bu kişilere nasıl davranıldığı konusunda endişeliydim. Kabil düştüğünde her şey öyle bir kaçış telaşına dönüştü ki, bu hatalar kaçınılmazdı" diyen Mercer, "Afganistan'dan gerçekten çıkarmamamız gereken insanları çıkardığımızı ve çıkarmamız gerekenlerin çoğunu bıraktığımızı düşünüyorum. Sanırım olan bitenlerin boyutunu daha yeni öğrenmeye başlıyoruz" eleştirisini getirdi.