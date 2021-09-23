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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/britanya-savunma-bakanligindan-geride-biraktigi-afganlari-tehlikeye-atan-ikinci-veri-ihlali-1049181652.html
Britanya Savunma Bakanlığı'ndan geride bıraktığı Afganları tehlikeye atan ikinci veri ihlali
Britanya Savunma Bakanlığı'ndan geride bıraktığı Afganları tehlikeye atan ikinci veri ihlali
ABD'nin öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kendisiyle çalışan çok sayıda Afgan'ı geride bırakan Britanya'nın... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T14:52+0300
2021-09-23T15:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
birleşik krallık
e-posta
ihlal
britanya
veri
savunma bakanlığı
ben wallace
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Britanya güçlerine çevirmenlik yapmış, bu yüzden şimdi saklanmak zorunda kalan ve Britanya'ya gidebilmeyi uman 250'den fazla Afgan çevirmenin isimleri, iletişim bilgileri, fotoğrafları e-postaya kopyalanıp gönderildiği için özür dileyip soruşturma açan Savunma Bakanlığı'nın ikinci veri ihlali BBC tarafından duyuruldu.Herkesin göreceği şekilde yeni adres bilgileri istendiHabere göre bakanlık yetkililerinin gönderdiği bir diğer e-postada alıcıların hepsinin görebileceği şekilde 55 kişinin adları ve e-posta adresleri kopyaladı.İçlerinden en az biri Afgan Ulusal Ordusu mensubu olan alıcılara Britanya'nın yeniden yerleştirmeden sorumlu yetkililerinin kendileriyle temas kuramadığı, o yüzden temas bilgilerini güncellemeleri gerektiği söylendi. Gelecekte olmamasını sağlama vaadi tekrarlandıBBC'nin haberinin ardından açıklama yapan bakanlık sözcüsü "Bu ayın başlarında meydana gelen bir veri ihlalinden Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası (ARAP) ekibi tarafından haberdar edildik. Bu hafta, savunma bakanı bu ekibin verilere muamelesine bir soruşturma başlattı. Bunun gelecekte olmamasını sağlamak için adımlar atılmış durumda" demekle yetindi.Bir gün önce veri ihlali yüzünden özür dilemiş bulunan Savunma Bakanı Ben Wallace, meclise hitabında, bunun, 'silahlı kuvvetlerin binlerce mensubunu zorda bırakan kabul edilemez bir hizmet düzeyi olduğunu' dile getirmişti. BBC'ye konuşan savunma kaynakları, Wallace'ın meclise konuştuğu sırada ikinci veri ihlalinden haberdar olmadığını aktardı.'Daha başka veri ihlalleri çıkması kuvvetle muhtemel'İktidardaki Muhafazakar Parti'den Afganistan'da görev yapmış eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, daha başka veri ihlalleri olmasıyla ilgili endişesini paylaştı."Başından beri bu kişilere nasıl davranıldığı konusunda endişeliydim. Kabil düştüğünde her şey öyle bir kaçış telaşına dönüştü ki, bu hatalar kaçınılmazdı" diyen Mercer, "Afganistan'dan gerçekten çıkarmamamız gereken insanları çıkardığımızı ve çıkarmamız gerekenlerin çoğunu bıraktığımızı düşünüyorum. Sanırım olan bitenlerin boyutunu daha yeni öğrenmeye başlıyoruz" eleştirisini getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/britanya-geride-biraktigi-250-afgan-cevirmenin-kisisel-bilgilerini-yayip-hayatlarini-tehlikeye-atti-1049101860.html
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ingiltere, afganistan, birleşik krallık, e-posta, ihlal, britanya, veri, savunma bakanlığı, ben wallace, afganistan ordusu

Britanya Savunma Bakanlığı'ndan geride bıraktığı Afganları tehlikeye atan ikinci veri ihlali

14:52 23.09.2021 (güncellendi: 15:07 23.09.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYAfganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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ABD'nin öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kendisiyle çalışan çok sayıda Afgan'ı geride bırakan Britanya'nın bunların kişisel ve iletişim bilgilerini yayarak hayatlarını tehlikeye atma hatasını tekrarladığı ortaya çıktı.
Britanya güçlerine çevirmenlik yapmış, bu yüzden şimdi saklanmak zorunda kalan ve Britanya'ya gidebilmeyi uman 250'den fazla Afgan çevirmenin isimleri, iletişim bilgileri, fotoğrafları e-postaya kopyalanıp gönderildiği için özür dileyip soruşturma açan Savunma Bakanlığı'nın ikinci veri ihlali BBC tarafından duyuruldu.

Herkesin göreceği şekilde yeni adres bilgileri istendi

Habere göre bakanlık yetkililerinin gönderdiği bir diğer e-postada alıcıların hepsinin görebileceği şekilde 55 kişinin adları ve e-posta adresleri kopyaladı.
İçlerinden en az biri Afgan Ulusal Ordusu mensubu olan alıcılara Britanya'nın yeniden yerleştirmeden sorumlu yetkililerinin kendileriyle temas kuramadığı, o yüzden temas bilgilerini güncellemeleri gerektiği söylendi.

Gelecekte olmamasını sağlama vaadi tekrarlandı

BBC'nin haberinin ardından açıklama yapan bakanlık sözcüsü "Bu ayın başlarında meydana gelen bir veri ihlalinden Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası (ARAP) ekibi tarafından haberdar edildik. Bu hafta, savunma bakanı bu ekibin verilere muamelesine bir soruşturma başlattı. Bunun gelecekte olmamasını sağlamak için adımlar atılmış durumda" demekle yetindi.
Bir gün önce veri ihlali yüzünden özür dilemiş bulunan Savunma Bakanı Ben Wallace, meclise hitabında, bunun, 'silahlı kuvvetlerin binlerce mensubunu zorda bırakan kabul edilemez bir hizmet düzeyi olduğunu' dile getirmişti. BBC'ye konuşan savunma kaynakları, Wallace'ın meclise konuştuğu sırada ikinci veri ihlalinden haberdar olmadığını aktardı.

'Daha başka veri ihlalleri çıkması kuvvetle muhtemel'

İktidardaki Muhafazakar Parti'den Afganistan'da görev yapmış eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, daha başka veri ihlalleri olmasıyla ilgili endişesini paylaştı.
"Başından beri bu kişilere nasıl davranıldığı konusunda endişeliydim. Kabil düştüğünde her şey öyle bir kaçış telaşına dönüştü ki, bu hatalar kaçınılmazdı" diyen Mercer, "Afganistan'dan gerçekten çıkarmamamız gereken insanları çıkardığımızı ve çıkarmamız gerekenlerin çoğunu bıraktığımızı düşünüyorum. Sanırım olan bitenlerin boyutunu daha yeni öğrenmeye başlıyoruz" eleştirisini getirdi.
Afganistan'daki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Britanya, geride bıraktığı 250 Afgan çevirmenin kişisel bilgilerini yayıp hayatlarını tehlikeye attı
21 Eylül, 13:23
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