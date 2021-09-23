https://tr.sputniknews.com/20210923/britanyada-agir-vasita-surucusu-eksikligi-nedeniyle-tedarik-krizi-bp-bazi-istasyonlarini-kapatti-1049191392.html

Britanya'da ağır vasıta sürücüsü eksikliği nedeniyle tedarik krizi: BP bazı istasyonlarını kapattı

Britanya'da ağır vasıta sürücüsü eksikliği nedeniyle tedarik krizi: BP bazı istasyonlarını kapattı

Britanya'da AB'den çıkışın (Brexit) körüklediği tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle market rafları boş kalırken, doğalgaz fiyatlarının fırlamasıyla... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T18:39+0300

2021-09-23T18:39+0300

2021-09-23T19:04+0300

ekonomi

ingiltere

bp

birleşik krallık

britanya

brexit

benzin istasyonu

kriz

zincir

pandemi

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Britanya'daki gıda, benzin ve diğer malların arzını etkileyen yaklaşık 100 bin TIR-kamyon sürücüsü açığı, BP'ye benzin istasyonlarının bir kısmını kapattırdı. BP'den yapılan açıklamada 'Britanya'daki 1200 markalı benzin istasyonunun bazılarının ülke genelinde endüstri çapında sürücü sıkıntısı yaşanması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı' duyuruldu.Sürücü olmadığından yakıt nakledilemiyorAçıklamada "Birleşik Krallık'taki bazı perakende satış yerlerimizde bir takım yakıt tedariki sorunları yaşıyoruz ve maalesef bu yüzden birkaç tesisimiz hem kurşunsuz hem de dizel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Sekteye uğramayı en aza indirmek ve verimli- etkili teslimatları sağlamak için nakliyeci tedarikçimizle çalışmaya devam ediyoruz" denildi. Benzin stokları hızla azalıyorBP'nin Perakende Başkanı Hanna Hofer de 'şirketin benzin istasyonlarında işlerin sorunsuz yürümesi için gereken düzeyin üçte ikisinin bulunduğunu ve bu miktarın hızla azalmakta olduğunu' söyledi. Sonuç olarak, Britanya'daki çoğu BP benzin istasyonunun stokları haftada 1.5 gün yenilenmeyecek. Ancak, otoyollardaki istasyonlara her zamanki gibi öncelik verilecek ve stokları yeniden doldurulacak.Britanya'da ağır vasıta sektörü, pandemi ve Brexit nedeniyle işe alım konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Sektör kuruluşlarına göre, ülkede yaklaşık 100 bin kalifiye kamyon şoförü açığı var.Hükümete 'yabancı işçilere izin ver' çağrısıSürücü eksikliği, diğer sektörleri de vurdu. Bazı ürünlerin kıtlığı nedeniyle ülkenin Noel öncesi satın alma paniğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan süpermarket zinciri Tesco, hükümeti soruna hızlı çözüm bulmaya, hatta vize kısıtlamalarını geçici olarak kaldırıp yurtdışından işçi gelişini teşvik etmeye çağırdı. Süpermarket zinciri Morrisons, krizin fiyatları artıracağı konusunda uyardı.

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ingiltere, bp, birleşik krallık, britanya, brexit, benzin istasyonu, kriz, zincir, pandemi, tedarik