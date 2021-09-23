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Britanya'da ağır vasıta sürücüsü eksikliği nedeniyle tedarik krizi: BP bazı istasyonlarını kapattı
18:39 23.09.2021 (güncellendi: 19:04 23.09.2021)
© REUTERS / Arnd WiegmannBP
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Britanya'da AB'den çıkışın (Brexit) körüklediği tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle market rafları boş kalırken, doğalgaz fiyatlarının fırlamasıyla karbondioksit kıtlığı yüzünden bira, gazlı içecek ve et arzında sıkıntı yaşanırken, bir kötü haber de petrol-gaz devi BP'den geldi.
Britanya'daki gıda, benzin ve diğer malların arzını etkileyen yaklaşık 100 bin TIR-kamyon sürücüsü açığı, BP'ye benzin istasyonlarının bir kısmını kapattırdı. BP'den yapılan açıklamada 'Britanya'daki 1200 markalı benzin istasyonunun bazılarının ülke genelinde endüstri çapında sürücü sıkıntısı yaşanması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı' duyuruldu.
Sürücü olmadığından yakıt nakledilemiyor
Açıklamada "Birleşik Krallık'taki bazı perakende satış yerlerimizde bir takım yakıt tedariki sorunları yaşıyoruz ve maalesef bu yüzden birkaç tesisimiz hem kurşunsuz hem de dizel eksikliği nedeniyle geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Sekteye uğramayı en aza indirmek ve verimli- etkili teslimatları sağlamak için nakliyeci tedarikçimizle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
BP closes some sites due to lorry driver shortage. #brexit isn’t working https://t.co/9Sdatag1du— Simon Gosden. Esq. #fbpe 3.5% 🕷🇪🇺🇬🇧🏴☠️🦠💙 (@g_gosden) September 23, 2021
Benzin stokları hızla azalıyor
BP'nin Perakende Başkanı Hanna Hofer de 'şirketin benzin istasyonlarında işlerin sorunsuz yürümesi için gereken düzeyin üçte ikisinin bulunduğunu ve bu miktarın hızla azalmakta olduğunu' söyledi.
Sonuç olarak, Britanya'daki çoğu BP benzin istasyonunun stokları haftada 1.5 gün yenilenmeyecek. Ancak, otoyollardaki istasyonlara her zamanki gibi öncelik verilecek ve stokları yeniden doldurulacak.
Britanya'da ağır vasıta sektörü, pandemi ve Brexit nedeniyle işe alım konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Sektör kuruluşlarına göre, ülkede yaklaşık 100 bin kalifiye kamyon şoförü açığı var.
İngiltere, “Tır Şöförü” Eksikliğini Gidermeye Çalışıyor— BritishTurks (@BritishTurks) September 12, 2021
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Hükümete 'yabancı işçilere izin ver' çağrısı
Sürücü eksikliği, diğer sektörleri de vurdu. Bazı ürünlerin kıtlığı nedeniyle ülkenin Noel öncesi satın alma paniğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan süpermarket zinciri Tesco, hükümeti soruna hızlı çözüm bulmaya, hatta vize kısıtlamalarını geçici olarak kaldırıp yurtdışından işçi gelişini teşvik etmeye çağırdı. Süpermarket zinciri Morrisons, krizin fiyatları artıracağı konusunda uyardı.