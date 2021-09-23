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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:41+0300
2021-09-23T12:41+0300
türkiye
bursa
sahte içki
alkol
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Bursa’da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Böylece sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
türkiye
bursa
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bursa, sahte içki, alkol

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

12:41 23.09.2021
© AASahte içki, alkol
Sahte içki, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor.
Bursa’da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı.
Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Böylece sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
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