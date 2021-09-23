https://tr.sputniknews.com/20210923/bursada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-8e-yukseldi-1049176611.html

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:41+0300

2021-09-23T12:41+0300

2021-09-23T12:41+0300

türkiye

bursa

sahte içki

alkol

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Bursa’da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Böylece sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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bursa, sahte içki, alkol