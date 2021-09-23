Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210923/cankirida-antik-yunan-ve-roma-kalintilari-bulundu-1049194502.html
Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu
Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, höyük ile ilgili yapılan yüzey araştırmasında, antik Yunan ve Roma dönemlerine ait buluntulara rastlandığını belirten Doç. Dr... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T20:35+0300
2021-09-23T20:35+0300
yaşam
çankırı
antik yunan
tarihi kalıntı
kazı
arkeoloji
kalıntı
arkeolojik kazı
roma
arkeolojik kalıntı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049194477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e62c710fa0fac828a2b8079d9879457c.jpg
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Hititolog Doç. Dr. Nursel Aslantürk, buluntularla birlikte bölgenin incelenmesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını söyledi. Aslantürk, "Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık höyükte. Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu bu da bize M.S. dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor" dedi.Yapılan yüzeysel araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nursel Aslantürk, şunları kaydetti:"Çankırı ilimizin Eldivan ilçesindeki höyükte yüzeydeki seramik buluntularında Milattan Önce (M.Ö.) 3000-2000 yıllarına tarihlenen eski tunç çağına tarihlenen Hitit yerleşmesi varlığını görüyoruz. Roma dönemi tarihi buluntularla da karşılaştık. Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık. Höyükte; tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu. Buda bize Milattan Sonra (M.S.) dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor. ÇAKÜ olarak önümüzdeki yıl kültür bakanlığından alacağımız izin doğrultusunda başlamayı planladığımız yüzey araştırmasıyla birlikte höyükle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Buda bizim Çankırı ilimizin turizmini ve kültür tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır."'Cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz'Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'nın büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Çankırı'mızın ilçeleri başta Eldivan olmak üzere büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olan yerlerdir. Özellikle dünya literatüründe çorak yerler fosil kalıntıları olduğu lokalite olarak da arkeolojik bir öneme sahip aynı zamanda özellikle inandık. Başta olmak üzere çeşitli yerlerdeki höyüklerimiz aynı zamanda tarihten gelen kalıntılar buranın çok ciddi bir arkeolojik potansiyeli olduğunu göstermekte. Biz arkeolojik potansiyeli olan yerlere dünya literatürüne kazandırmanın yanında aynı zamanda turizm bölgeleri içinde bir cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.'İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz'Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da "Eldivan ilçemizin Aşağıçayır mevkiinde höyük bölgesi olarak tabir edilen bölgede bulunuyoruz. Buradaki alan hocalarımızın yapmış olduğu yüzey alanları neticesinde tarihi Milattan Önce 2000-3000 yıllarına kadar uzandığı varsayılan bir yerleşimin üzeri kapatılmış bir höyük şekline gelmiş alandır. İlçede yaşamamız münasebetiyle küçüklüğümüzden beri bura ile ilgili çeşitli rivayetler vardı. Burada yerleşim yerleri çok çeşitli medeniyetleri yaşadığına dair söylentiler vardı. Bizde üniversitemiz ile görüşmelerde bulunduk. Nursel hocam eşliğinde yüzey araştırılması yapıldı. İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049194477_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_862fac1de5b8c63a0bd0c8e172008d4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çankırı, antik yunan, tarihi kalıntı, kazı, arkeoloji, kalıntı, arkeolojik kazı, roma, arkeolojik kalıntı

Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu

20:35 23.09.2021
© İHAÇankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu
Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© İHA
Abone ol
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, höyük ile ilgili yapılan yüzey araştırmasında, antik Yunan ve Roma dönemlerine ait buluntulara rastlandığını belirten Doç. Dr. Nursel Aslantürk, "Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık höyükte. Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu" dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Hititolog Doç. Dr. Nursel Aslantürk, buluntularla birlikte bölgenin incelenmesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Aslantürk, "Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık höyükte. Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu bu da bize M.S. dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor" dedi.
Yapılan yüzeysel araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nursel Aslantürk, şunları kaydetti:
"Çankırı ilimizin Eldivan ilçesindeki höyükte yüzeydeki seramik buluntularında Milattan Önce (M.Ö.) 3000-2000 yıllarına tarihlenen eski tunç çağına tarihlenen Hitit yerleşmesi varlığını görüyoruz. Roma dönemi tarihi buluntularla da karşılaştık. Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık. Höyükte; tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu. Buda bize Milattan Sonra (M.S.) dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor. ÇAKÜ olarak önümüzdeki yıl kültür bakanlığından alacağımız izin doğrultusunda başlamayı planladığımız yüzey araştırmasıyla birlikte höyükle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Buda bizim Çankırı ilimizin turizmini ve kültür tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır."

'Cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz'

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'nın büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Çankırı'mızın ilçeleri başta Eldivan olmak üzere büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olan yerlerdir. Özellikle dünya literatüründe çorak yerler fosil kalıntıları olduğu lokalite olarak da arkeolojik bir öneme sahip aynı zamanda özellikle inandık. Başta olmak üzere çeşitli yerlerdeki höyüklerimiz aynı zamanda tarihten gelen kalıntılar buranın çok ciddi bir arkeolojik potansiyeli olduğunu göstermekte. Biz arkeolojik potansiyeli olan yerlere dünya literatürüne kazandırmanın yanında aynı zamanda turizm bölgeleri içinde bir cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz'

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da "Eldivan ilçemizin Aşağıçayır mevkiinde höyük bölgesi olarak tabir edilen bölgede bulunuyoruz. Buradaki alan hocalarımızın yapmış olduğu yüzey alanları neticesinde tarihi Milattan Önce 2000-3000 yıllarına kadar uzandığı varsayılan bir yerleşimin üzeri kapatılmış bir höyük şekline gelmiş alandır. İlçede yaşamamız münasebetiyle küçüklüğümüzden beri bura ile ilgili çeşitli rivayetler vardı. Burada yerleşim yerleri çok çeşitli medeniyetleri yaşadığına dair söylentiler vardı. Bizde üniversitemiz ile görüşmelerde bulunduk. Nursel hocam eşliğinde yüzey araştırılması yapıldı. İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:13Diyanet İşleri Başkanı: Farklı düşüncelere tahammül gösterilmesi gerek
21:10Duma Başkanı Volodin: Rus heyeti AKPM oturumuna katılmamalı
20:53Fin sağlık uzmanları Sputnik V aşısı yapanlara test yapmadan ülkeye giriş izni verilmesini önerdi
20:51İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak
20:45Apple, 'Instagram'da köle satışı' haberlerinden sonra Facebook’u tehdit etmiş
20:37ABD, gelen tepkiler üzerine Meksika sınırında 'atlı ekip' uygulamasına son verdi
20:35Kadıköy'de gol erken geldi
20:35Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu
20:32Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı
20:27La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti: 'Hayretler içerisinde kaldık'
20:24Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın
20:19Kargosu 'geç geldi' diye epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 12 yıl hapis istemi
20:08Tarım arazisinde ekili yaklaşık 8 metrelik 20 kavak ağacı çalındı
20:04Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 27 bin 844 yeni vaka, 217 can kaybı
20:01Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor
19:50Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı
19:47Çekya Başbakanı Babiş: Yasa dışı göçün kesin çözümü Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekmektir
19:34Putin'in özel temsilcisi: ŞİÖ, askeri bir bloğa dönüşmeyecek
19:22Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi
19:20ABD’deki askeri üsse silahlı saldırı 'planlı tatbikat'mış