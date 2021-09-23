https://tr.sputniknews.com/20210923/cdunun-sansolye-adayi-laschetten-kuzey-akim-2ye-destek-1049199519.html

CDU'nun şansölye adayı Laschet'ten Kuzey Akım-2'ye destek

CDU'nun şansölye adayı Laschet'ten Kuzey Akım-2'ye destek

Almanya'da önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel seçimlerde Hristiyan Demokratik Birlik'in (CDU) başbakan adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesi... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T23:39+0300

2021-09-23T23:39+0300

2021-09-23T23:39+0300

dünya

rusya

seçim

armin laschet

kuzey akım-2

hristiyan demokrat birlik (cdu)

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Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenmesi planlanan seçimlerde CDU'nun şansölye adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.ZDF kanalına röportaj veren Laschet, Kuzey Akım-2 projesini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, "Evet, bu ekonomik bir proje" yanıtını verdi.Almanya'nın yakın vadede doğalgaza ihtiyaç duyacağını vurgulayan Laschet, projenin Ukrayna'ya 'mali anlamda zarar vermemesi gerektiğini' de sözlerine ekledi.Alman politikacı, "Eğer Rusya bu konuda kuşku uyandırırsa proje derhal durdurulacaktır" ifadelerini kullandı.Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210915/forbestan-kuzey-akim-2ye-karsi-mucadelede-yeni-taktik-onerisi-1048938161.html

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rusya, seçim, armin laschet, kuzey akım-2, hristiyan demokrat birlik (cdu)