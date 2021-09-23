https://tr.sputniknews.com/20210923/cdunun-sansolye-adayi-laschetten-kuzey-akim-2ye-destek-1049199519.html
CDU'nun şansölye adayı Laschet'ten Kuzey Akım-2'ye destek
CDU'nun şansölye adayı Laschet'ten Kuzey Akım-2'ye destek
Almanya'da önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel seçimlerde Hristiyan Demokratik Birlik'in (CDU) başbakan adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesi... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T23:39+0300
2021-09-23T23:39+0300
2021-09-23T23:39+0300
dünya
rusya
seçim
armin laschet
kuzey akım-2
hristiyan demokrat birlik (cdu)
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Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenmesi planlanan seçimlerde CDU'nun şansölye adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.ZDF kanalına röportaj veren Laschet, Kuzey Akım-2 projesini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, "Evet, bu ekonomik bir proje" yanıtını verdi.Almanya'nın yakın vadede doğalgaza ihtiyaç duyacağını vurgulayan Laschet, projenin Ukrayna'ya 'mali anlamda zarar vermemesi gerektiğini' de sözlerine ekledi.Alman politikacı, "Eğer Rusya bu konuda kuşku uyandırırsa proje derhal durdurulacaktır" ifadelerini kullandı.Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/forbestan-kuzey-akim-2ye-karsi-mucadelede-yeni-taktik-onerisi-1048938161.html
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rusya, seçim, armin laschet, kuzey akım-2, hristiyan demokrat birlik (cdu)
CDU'nun şansölye adayı Laschet'ten Kuzey Akım-2'ye destek
Almanya'da önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel seçimlerde Hristiyan Demokratik Birlik'in (CDU) başbakan adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesi lehine yorum yaptı.
Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenmesi planlanan seçimlerde CDU'nun şansölye adayı olan Armin Laschet, Kuzey Akım-2 projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
ZDF kanalına röportaj veren Laschet, Kuzey Akım-2 projesini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, "Evet, bu ekonomik bir proje" yanıtını verdi.
Almanya'nın yakın vadede doğalgaza ihtiyaç duyacağını vurgulayan Laschet, projenin Ukrayna'ya 'mali anlamda zarar vermemesi gerektiğini' de sözlerine ekledi.
Alman politikacı, "Eğer Rusya bu konuda kuşku uyandırırsa proje derhal durdurulacaktır" ifadelerini kullandı.
Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.