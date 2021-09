https://tr.sputniknews.com/20210923/chpli-genclerden-yurt-protestosu-44-kisiye-bir-yatak-dusuyor-1049162964.html

CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor

CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın beraberindeki 44 kişiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yurt ve barınma sorununa ilişkin... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T00:40+0300

2021-09-23T00:40+0300

2021-09-23T00:40+0300

türkiye

istanbul

öğrenci yurdu

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049162939_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_2bb97a2f384448d7a8ede312d0124d6a.jpg

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, beraberindeki 44 kişiyle birlikte, üniversitelilerin yurt ve barınma sorununa dikkat çekmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir yıl içerisinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz” sözünü pankarta taşıyan partililer, getirdikleri tek bir yatağın üzerine de ’44 kişiliktir’ yazdı.Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, bir basın açıklaması yaptı.Bin bir zorlukla üniversite kazanan gençlerin bu mutluluğu yaşayamadan, KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Aydın, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü söyledi. Aydın, “Daha iyi hayal edilebilmesi açısından, gördüğünüz üzere buradaki 44 arkadaşımızı üniversitelere yerleştiren hükümet, 44 kişiye gördüğünüz bu bir yatağı layık görüyor” dedi.'KYK yurtları iki kat artmazken AKP'ye yakınlığıyla bilinen yurtların sayısı üç katına çıktı'Aydın, son on yılda İstanbul'daki öğrenci sayısının beş katına çıktığını, ancak KYK yurtlarının sayısının iki katına dahi çıkmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır. Bizler bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Yurt ücretlerinin 250 ila 500 lira arasında değiştiğini ve KYK'den alınan kredi miktarının da 2021 yılı için 650 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Aydın, “Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek zorunda bırakılıyorlar” ifadelerini kullandı.Birçok öğrencinin çözümü bir eve kiraya çıkmakta aradığına da değinen Aydın “Ancak ne yazık ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil” diye konuştu.Aydın, devamında şunları söyledi:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, öğrenci yurdu, cumhuriyet halk partisi (chp)