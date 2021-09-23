Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/chpli-genclerden-yurt-protestosu-44-kisiye-bir-yatak-dusuyor-1049162964.html
CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor
CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın beraberindeki 44 kişiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yurt ve barınma sorununa ilişkin... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T00:40+0300
2021-09-23T00:40+0300
türkiye
istanbul
öğrenci yurdu
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049162939_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_2bb97a2f384448d7a8ede312d0124d6a.jpg
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, beraberindeki 44 kişiyle birlikte, üniversitelilerin yurt ve barınma sorununa dikkat çekmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir yıl içerisinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz” sözünü pankarta taşıyan partililer, getirdikleri tek bir yatağın üzerine de ’44 kişiliktir’ yazdı.Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, bir basın açıklaması yaptı.Bin bir zorlukla üniversite kazanan gençlerin bu mutluluğu yaşayamadan, KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Aydın, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü söyledi. Aydın, “Daha iyi hayal edilebilmesi açısından, gördüğünüz üzere buradaki 44 arkadaşımızı üniversitelere yerleştiren hükümet, 44 kişiye gördüğünüz bu bir yatağı layık görüyor” dedi.'KYK yurtları iki kat artmazken AKP'ye yakınlığıyla bilinen yurtların sayısı üç katına çıktı'Aydın, son on yılda İstanbul'daki öğrenci sayısının beş katına çıktığını, ancak KYK yurtlarının sayısının iki katına dahi çıkmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır. Bizler bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Yurt ücretlerinin 250 ila 500 lira arasında değiştiğini ve KYK'den alınan kredi miktarının da 2021 yılı için 650 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Aydın, “Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek zorunda bırakılıyorlar” ifadelerini kullandı.Birçok öğrencinin çözümü bir eve kiraya çıkmakta aradığına da değinen Aydın “Ancak ne yazık ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil” diye konuştu.Aydın, devamında şunları söyledi:
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049162939_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_b4f7ff9cd95952cdf9f24239120dc61d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, öğrenci yurdu, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor

00:40 23.09.2021
© DHACHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın beraberindeki 44 kişiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yurt ve barınma sorununa ilişkin açıklama yaparak, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü belirtti.
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın beraberindeki 44 kişiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yurt ve barınma sorununa ilişkin açıklama yaparak, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın beraberindeki 44 kişiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yurt ve barınma sorununa ilişkin açıklama yaparak, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü belirtti.
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, beraberindeki 44 kişiyle birlikte, üniversitelilerin yurt ve barınma sorununa dikkat çekmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir yıl içerisinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz” sözünü pankarta taşıyan partililer, getirdikleri tek bir yatağın üzerine de ’44 kişiliktir’ yazdı.
Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın, bir basın açıklaması yaptı.
Bin bir zorlukla üniversite kazanan gençlerin bu mutluluğu yaşayamadan, KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Aydın, İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düştüğünü söyledi. Aydın, “Daha iyi hayal edilebilmesi açısından, gördüğünüz üzere buradaki 44 arkadaşımızı üniversitelere yerleştiren hükümet, 44 kişiye gördüğünüz bu bir yatağı layık görüyor” dedi.

'KYK yurtları iki kat artmazken AKP'ye yakınlığıyla bilinen yurtların sayısı üç katına çıktı'

Aydın, son on yılda İstanbul'daki öğrenci sayısının beş katına çıktığını, ancak KYK yurtlarının sayısının iki katına dahi çıkmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır. Bizler bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yurt ücretlerinin 250 ila 500 lira arasında değiştiğini ve KYK'den alınan kredi miktarının da 2021 yılı için 650 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Aydın, “Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek zorunda bırakılıyorlar” ifadelerini kullandı.
Birçok öğrencinin çözümü bir eve kiraya çıkmakta aradığına da değinen Aydın “Ancak ne yazık ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil” diye konuştu.
Aydın, devamında şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkça dile getirdiği gibi, yarın iktidarız ve iktidar olduğumuzda, öğrenci arkadaşlarımızın barınma sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Ancak bizi bu sokaklarda yatıranları, bizim vergilerimizi 3-5 inşaat çetesine teslim edip üzerine bir de “elinize dizinize dursun” diyenleri, biz 1 ömür affetmeyeceğiz. Ülkemizin geleceği olan üniversiteli arkadaşlarımızı cemaatlerin, yandaşların yurtlarına ya da pahalı özel yurtlara mecbur bırakmayacağız. Yeterli ve insani koşullarda KYK yurtlarını, Türkiye'nin aydınlık geleceğiyle beraber inşa edeceğiz”

000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:40CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor
00:32Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
00:15Brezilya'da 'hava taksileri' kullanıma giriyor
00:11Uruguay devlet başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi
00:04İmamoğlu, Çipras ile görüştü
00:00Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız
DünUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Dünİngiltere, Hindistan'da üretilen Covishield aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak
DünTarihte bir ilk: ABD sevkiyat gemisi Lübnan ordusuna ait üsse demirledi
DünVon der Leyen: ABD ile küresel aşılama oranını bir yıl içinde yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz
DünHaluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek
DünDEVA Partisi'ne silahlı saldırıda 2 gözaltı
DünFox News: Biden’ın konuşması teslimiyet olarak kabul edilebilir
DünBilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
DünFatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz
DünGeri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: 'Sürekli olarak aynı tesiste çıkıyor, can güvenliğimiz yok'
DünAvustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı
DünTürkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü
DünMuslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok
Dünİzmir’de kamu kurum ve kuruluşları öğrencilere kapılarını açıyor