https://tr.sputniknews.com/20210923/cinde-kontrolden-cikan-dev-ay-balonu-otoyola-girdi-1049196621.html

Çin'de kontrolden çıkan dev Ay balonu, otoyola girdi

Çin'de kontrolden çıkan dev Ay balonu, otoyola girdi

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada gündem... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T22:03+0300

2021-09-23T22:03+0300

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yaşam

çin

balon

ay

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Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı. O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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çin, balon, ay