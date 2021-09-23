https://tr.sputniknews.com/20210923/cocugunun-asi-olmasina-izin-vermeyen-baba-mahkemeye-takildi-1049189184.html

Çocuğunun aşı olmasına izin vermeyen baba mahkemeye takıldı

Çocuğunun aşı olmasına izin vermeyen baba mahkemeye takıldı

Hollanda'nın Groningen şehrinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a karşı aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T17:31+0300

2021-09-23T17:31+0300

2021-09-23T17:31+0300

hollanda

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Hollanda'nın kuzeyindeki Groningen Mahkemesi'nin bugün yayımladığı kararında, babanın çocuğun aşı olmasına engel olamayacağı belirtildi.Kararda, çocuğun menfaatinin, aşının muhtemel risklerinden üstün olduğu kaydedildi.İsmi kararda belirtilmeyen ve anne babası ayrı olan 2009 doğumlu çocuğun akciğer kanseri olan anneannesiyle daha güvenli görüşebilmek için aşı olmak istediğine dikkat çekildi.Aile mahkemesinde aşı ile ilgili verilen ilk kararMahkeme aşının faydası gözetilerek, karara itiraz edilmesi durumunda dahi çocuğun aşılanabileceği değerlendirmesinde bulundu.Anne ve çocuğun avukatlığını yapan Bennie Werink, karara ilişkin, ilk defa aile mahkemesinde aşı ile ilgi bir karar aldığını vurguladı.Hollanda'da 12 yaşından büyük çocuklar anne ve babalarının ortak rızasıyla COVID-19'a karşı aşılanabiliyor.

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hollanda, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri