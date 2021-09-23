https://tr.sputniknews.com/20210923/cumhurbaskani-erdogan-4-gunluk-abd-temaslarini-tamamladi-1049166063.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T03:37+0300

2021-09-23T03:37+0300

2021-09-23T03:41+0300

türkiye

abd

recep tayyip erdoğan

bm genel kurulu

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BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi'nden ayrıldı.BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.

türkiye

abd

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abd, recep tayyip erdoğan, bm genel kurulu