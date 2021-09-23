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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
abd
recep tayyip erdoğan
bm genel kurulu
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BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi'nden ayrıldı.BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.
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abd, recep tayyip erdoğan, bm genel kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

03:37 23.09.2021 (güncellendi: 03:41 23.09.2021)
© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.
BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi'nden ayrıldı.
BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.
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