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Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı
Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:49+0300
2021-09-23T13:49+0300
2021-09-23T14:12+0300
türkiye
bursa
köpek
yüzme
deniz
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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında denizde hareket eden bir cisim gören balıkçılar, tekne ile yanına yaklaştıklarında, yüzmekten bitkin düşmüş bir köpek gördü. Tekneyle yanına kadar giden balıkçılar, köpeği sudan çıkararak tekneye aldı. Havanın serin olması sebebiyle üşüyen köpeği kurulayan balıkçılar, daha sonra karnını doyurdu. Denizden çıkardıkları köpeği kıyıya bırakan balıkçılar, o ânları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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bursa, köpek, yüzme, deniz
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı 13:49 23.09.2021 (güncellendi: 14:12 23.09.2021)
Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı.
Bursa' nın Karacabey ilçesi açıklarında denizde hareket eden bir cisim gören balıkçılar, tekne ile yanına yaklaştıklarında, yüzmekten bitkin düşmüş bir köpek gördü.
Tekneyle yanına kadar giden balıkçılar, köpeği sudan çıkararak tekneye aldı. Havanın serin olması sebebiyle üşüyen köpeği kurulayan balıkçılar, daha sonra karnını doyurdu.
Denizden çıkardıkları köpeği kıyıya bırakan balıkçılar, o ânları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.