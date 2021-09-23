https://tr.sputniknews.com/20210923/denizde-bogulmak-uzere-olan-kopegi-balikcilar-kurtardi-1049179723.html

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı

Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T13:49+0300

2021-09-23T13:49+0300

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türkiye

bursa

köpek

yüzme

deniz

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında denizde hareket eden bir cisim gören balıkçılar, tekne ile yanına yaklaştıklarında, yüzmekten bitkin düşmüş bir köpek gördü. Tekneyle yanına kadar giden balıkçılar, köpeği sudan çıkararak tekneye aldı. Havanın serin olması sebebiyle üşüyen köpeği kurulayan balıkçılar, daha sonra karnını doyurdu. Denizden çıkardıkları köpeği kıyıya bırakan balıkçılar, o ânları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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bursa, köpek, yüzme, deniz