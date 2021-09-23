Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Türkiye ve Bangladeş, Arakan (Rohingya) Müslümanlarının durumuna ilişkin yüksek düzeyli çevrimiçi toplantı düzenledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rohingaların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya devam edilmeli. Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Rohingaların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya devam edilmeli. Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz.'' ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Türkiye ve Bangladeş, Arakan (Rohingya) Müslümanlarının durumuna ilişkin yüksek düzeyli çevrimiçi toplantı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rohingaların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya devam edilmeli. Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.
#Rohinga Müslümanlarının Durumuna İlişkin Yüksek Düzeyli Etkinliğe #Bangladeş’le evsahipliği yapmaktan onur duyduk. -Rohingaların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya devam edilmeli. -Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz. pic.twitter.com/kiuk7vveWV