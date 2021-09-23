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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında Mora'da yaşayan Osmanlı Türklerine yönelik yapılanları 'Tripoliçe Katliamı' olarak... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T19:02+0300
2021-09-23T19:03+0300
politika
türkiye
yunanistan
dışişleri bakanlığı
katliam
mora yarımadası
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.
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türkiye, yunanistan, dışişleri bakanlığı, katliam, mora yarımadası

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması

19:02 23.09.2021 (güncellendi: 19:03 23.09.2021)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında Mora'da yaşayan Osmanlı Türklerine yönelik yapılanları 'Tripoliçe Katliamı' olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası’nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.
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