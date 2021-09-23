Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında Mora'da yaşayan Osmanlı Türklerine yönelik yapılanları 'Tripoliçe Katliamı' olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası’nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.
#Tripoliçe’de onbinlerce Türk’ün acımasız ve vahşi bir şekilde katledilmelerinin üzerinden 200 yıl geçti. Mora Yarımadası’nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. pic.twitter.com/TWJvlBIOgI