https://tr.sputniknews.com/20210923/disisleri-bakanligindan-tripolice-katliamina-iliskin-aciklama-1049191988.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe Katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında Mora'da yaşayan Osmanlı Türklerine yönelik yapılanları 'Tripoliçe Katliamı' olarak... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T19:02+0300

2021-09-23T19:02+0300

2021-09-23T19:03+0300

politika

türkiye

yunanistan

dışişleri bakanlığı

katliam

mora yarımadası

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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.

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türkiye, yunanistan, dışişleri bakanlığı, katliam, mora yarımadası