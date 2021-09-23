Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-lubnan-ve-afganistanda-halk-sagligi-risk-altinda-1049197554.html
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Lübnan ve Afganistan'da halk sağlığı risk altında
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Lübnan ve Afganistan'da halk sağlığı risk altında
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan ve Lübnan ziyaretlerinde yaptığı incelemelerin sonucunda iki ülkede halk... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:33+0300
2021-09-23T22:33+0300
dünya
afganistan
lübnan
taliban
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104198/22/1041982278_0:56:1000:619_1920x0_80_0_0_8a544759f27dc095b94a9ae3a7fae794.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ile gerçekleştirdiği Lübnan ve Afganistan ziyareti sırasında gerçekleştirdiği görüşme ve incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Ghebreyesus, Al-Mandhari ile ziyaretleri sırasında her iki ülkedeki amacının, toplulukların karşı karşıya olduğu sağlık zorluklarını görmek ve DSÖ'nün ciddi baskı altındaki sağlık sistemlerini en iyi nasıl destekleyebileceğini değerlendirmek için üst düzey siyasi liderlerle ilişki kurmak olduğunu kaydetti.'Lübnan, son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya'Lübnan ziyareti sırasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Ghebreyesus, görüşmeler sırasında DSÖ'nün Lübnan'ı en iyi nasıl destekleyebileceğini ve halk sağlığını, ulusal siyasi diyaloğun ve kalkınmanın merkezine koymanın önemini tartıştıklarını belirtti. Lübnan'daki krizin halk sağlığı üzerindeki etkisi ve ülkede elde edilen kazanımların kaybedilme riskinden endişeli olduğunu dile getiren Ghebreyesus, "Mevcut krizin Lübnan halkının sağlığı ve refahı üzerindeki etkisinden ve Lübnan'ın son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya olduğumuzdan derin endişe duyduğumu söylemeliyim. Siyasi ve mali krizin ölümcül kombinasyonu, geçtiğimiz yıl Beyrut limanında meydana gelen patlama ve korona virüs (Covid-19) salgını, Lübnan halkının sağlığı için yıkıcı sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.Ayrıca ülkede ciddi bir tıbbi malzeme eksiğinin yaşandığını ve DSÖ'nün bu malzemelerin sağlanması için çalışmalarına devam ettiğini bildiren Ghebreyesus, "Ciddi bir malzeme, tıbbi ekipman, yakıt ve elektrik sıkıntısı var. 2 bin doktor ile bin 500 hemşire ülkeyi terk etti ve 600 özel eczane kapandı. DSÖ, sağlık sistemi ile temel hizmet ve malzemelerin sağlanmasını desteklemek için çalışmaya devam etmektedir" dedi.'Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum'Genel Direktör Ghebreyesus, Afganistan ziyaretleri sırasında geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hassan Akhund da dahil olmak üzere Taliban yönetiminin üst düzey üyeleriyle görüştüklerini kaydetti. Konuşmasında, Afganistan halkına destek olmak için Taliban yönetimi ile iletişimin gerekliliğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.Son 20 yılda Afganistan'da anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında, çocuk felcinin ortadan kaldırılması yönünde ilerlemede ve daha birçok konuda önemli sağlık kazanımlarının elde edildiğini bildiren Ghebreyesus, ülkenin sağlık sisteminin ise çöküşün eşiğinde olması nedeniyle bu kazanımların ciddi bir risk altında olduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20210908/lubnanda-gelecek-haftadan-sonra-akaryakit-bulunamayabilir-1048743448.html
https://tr.sputniknews.com/20210922/afganistan-aclik-sinirina-dayandi-1049158855.html
afganistan
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104198/22/1041982278_50:0:950:675_1920x0_80_0_0_5752b8bf62f8d89bdd7bbef992ae8c12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, lübnan, taliban, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Lübnan ve Afganistan'da halk sağlığı risk altında

22:33 23.09.2021
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan ve Lübnan ziyaretlerinde yaptığı incelemelerin sonucunda iki ülkede halk sağlığının risk altında olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ile gerçekleştirdiği Lübnan ve Afganistan ziyareti sırasında gerçekleştirdiği görüşme ve incelemelerin sonuçlarını açıkladı.
Ghebreyesus, Al-Mandhari ile ziyaretleri sırasında her iki ülkedeki amacının, toplulukların karşı karşıya olduğu sağlık zorluklarını görmek ve DSÖ'nün ciddi baskı altındaki sağlık sistemlerini en iyi nasıl destekleyebileceğini değerlendirmek için üst düzey siyasi liderlerle ilişki kurmak olduğunu kaydetti.

'Lübnan, son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya'

Lübnan ziyareti sırasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Ghebreyesus, görüşmeler sırasında DSÖ'nün Lübnan'ı en iyi nasıl destekleyebileceğini ve halk sağlığını, ulusal siyasi diyaloğun ve kalkınmanın merkezine koymanın önemini tartıştıklarını belirtti.
Lübnan’da akaryakıt sıkıntısı: Benzin istasyonları önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
DÜNYA
Lübnan'da gelecek haftadan sonra akaryakıt bulunamayabilir
8 Eylül, 23:58
Lübnan'daki krizin halk sağlığı üzerindeki etkisi ve ülkede elde edilen kazanımların kaybedilme riskinden endişeli olduğunu dile getiren Ghebreyesus, "Mevcut krizin Lübnan halkının sağlığı ve refahı üzerindeki etkisinden ve Lübnan'ın son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya olduğumuzdan derin endişe duyduğumu söylemeliyim. Siyasi ve mali krizin ölümcül kombinasyonu, geçtiğimiz yıl Beyrut limanında meydana gelen patlama ve korona virüs (Covid-19) salgını, Lübnan halkının sağlığı için yıkıcı sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkede ciddi bir tıbbi malzeme eksiğinin yaşandığını ve DSÖ'nün bu malzemelerin sağlanması için çalışmalarına devam ettiğini bildiren Ghebreyesus, "Ciddi bir malzeme, tıbbi ekipman, yakıt ve elektrik sıkıntısı var. 2 bin doktor ile bin 500 hemşire ülkeyi terk etti ve 600 özel eczane kapandı. DSÖ, sağlık sistemi ile temel hizmet ve malzemelerin sağlanmasını desteklemek için çalışmaya devam etmektedir" dedi.

'Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum'

Genel Direktör Ghebreyesus, Afganistan ziyaretleri sırasında geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hassan Akhund da dahil olmak üzere Taliban yönetiminin üst düzey üyeleriyle görüştüklerini kaydetti.
Konuşmasında, Afganistan halkına destek olmak için Taliban yönetimi ile iletişimin gerekliliğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda Afganistan'da anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında, çocuk felcinin ortadan kaldırılması yönünde ilerlemede ve daha birçok konuda önemli sağlık kazanımlarının elde edildiğini bildiren Ghebreyesus, ülkenin sağlık sisteminin ise çöküşün eşiğinde olması nedeniyle bu kazanımların ciddi bir risk altında olduğunun altını çizdi.
Afganistan'dan kaçanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan açlık sınırına dayandı
Dün, 22:27
Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:
"Kızamık ve ishal vakalarında artış yaşandı. Çocukların neredeyse yüzde 50'si yetersiz beslenme riski altında. Çocuk felcinin yeniden canlanması büyük bir risk ve 2,1 milyon doz Covid-19 aşısı ise kullanılmamış halde duruyor. Acil önlem alınmadığı takdirde, Afganistan yakın bir insani felaketle karşı karşıyadır. Sağlık çalışanları bölgeden ayrılıyor ve gelecek yıllarda sonuçları olacak bir beyin göçüne neden oluyor. Bölgede kalan bazı hemşirelerle tanıştığımız bir hastaneyi ziyaret ettik. 3 aydır maaşlarını alamadıklarını söylediklerinde kalbim kırıldı ama hastalarına hizmet etmeye devam edeceklerini belirttiler."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:45Kültür Bakanlığı'nca Taş Tepeler’in tanıtımı yapıldı: 'Dünya tarihini yeniden yazdıracak'
22:44'ABD'deki Delta varyantı Kovid-19'un son büyük varyantı olabilir'
22:42Koronavirüs aşısının yapıldığı 1 aylık bebeğin ailesinden suç duyurusu
22:33DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Lübnan ve Afganistan'da halk sağlığı risk altında
22:16Beyaz Saray: Biden yönetimi, Haitili göçmenleri Guantanamo üssüne gönderme planı hiçbir zaman olmadı
22:16Kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
22:14Harvard Üniversitesi: Uzayda gizemli ve devasa bir 'boşluk' bulundu
22:14Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahilini kapladı
22:03Çin'de kontrolden çıkan dev Ay balonu, otoyola girdi
21:57AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı
21:50Rusya: Batı’da Taliban karşıtı faaliyet başlatan güçler gerçeği inkar ediyor
21:44Guatemala’daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti
21:39Koyunlara saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı: '3 ayının bana koştuğunu gördüm'
21:32Erdoğan: Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir
21:30'Kanada’da yaşayan son şüpheli Nazi savaş suçlusu', 97 yaşında hayatını kaybetti
21:13Diyanet İşleri Başkanı: Farklı düşüncelere tahammül gösterilmesi gerek
21:10Duma Başkanı Volodin: Rus heyeti AKPM oturumuna katılmamalı
20:53Fin sağlık uzmanları Sputnik V aşısı yapanlara test yapmadan ülkeye giriş izni verilmesini önerdi
20:51İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak
20:45Apple, 'Instagram'da köle satışı' haberlerinden sonra Facebook’u tehdit etmiş