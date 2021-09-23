https://tr.sputniknews.com/20210923/dunyanin-en-guzel-supermarket-calisani-ilan-edildi-1049178453.html

'Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan edildi

'Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan edildi

Almanya'da ünlü bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria'nın üniformasıyla TikTok'ta yaptığı paylaşımlar viral oldu. TikTok kullanıcılarının... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T13:27+0300

2021-09-23T13:27+0300

2021-09-23T13:28+0300

yaşam

almanya

sosyal medya

fenomen

market

tiktok

kasiyer

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Almanya'da bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.Birçok sosyal medya kullanıcısı, kasiyerlik yapan Victoria'yı 'dünyanın en seksi süpermarket çalışanı' olarak yorumluyor.Victoria, gündelik hayatından, iş yerinden ve evinden paylaştığı fotoğraf ve kısa videolarla TikTok'ta 490 bin takipçiye ulaştı. Victoria'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı ise 36 bini aştı.Fenomenin en çok görsel paylaştığı yer ise çalıştığı süpermarket. Videolarından birçoğunda Victoria, evinin ve iş yerinin farklı bölgelerinden dans ederken kendisini kayda alıyor.Öte yandan, Victoria'nın videoları ilginç yorumlar almaya devam ediyor. .Bir internet kullanıcısı "Seni kasada görsem 100 kilogram patatesi tek tek alırdım" yorumunda bulundu.Victoria'nın paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarda ise fenomenin genellikle 'estetik operasyonlar geçirdiği ve aslında hiç güzel olmadığına' vurgu yapılıyor.

almanya

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almanya, sosyal medya, fenomen, market, tiktok, kasiyer