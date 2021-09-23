https://tr.sputniknews.com/20210923/fin-saglik-uzmanlari-sputnik-v-asisi-yapanlara-test-yapmadan-ulkeye-giris-izni-verilmesini-onerdi-1049195253.html

Fin sağlık uzmanları Sputnik V aşısı yapanlara test yapmadan ülkeye giriş izni verilmesini önerdi

Fin sağlık uzmanları Sputnik V aşısı yapanlara test yapmadan ülkeye giriş izni verilmesini önerdi

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü (THL), Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılananlara test yapmadan ülkeye giriş izni... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T20:53+0300

2021-09-23T20:53+0300

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Finlandiya'nın resmi yayın organı YLE’nin aktardığına göre, THL Genel Direktörü Markku Tervahauta’nın imzasını taşıyan belgede, Rusya’yla sınırın açılması ve mevcut kuralların devam etmesi durumunda ülkenin sağlık sisteminin aşırı yükleneceği uyarısı yapıldı.Açıklamada, “Sputnik aşılama serisinin onaylanmazsa, Rusya’yla sınırdaki giriş noktalarında büyük baskı oluşur. Ayrıca Sputnik V aşısı yapan ve çok seyahat eden insanlar zor durumda kalacak” ifadesine yer verildi.Fin uzmanlar, Rus aşının, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı AstraZeneca ve Jansen aşıları gibi etkili ve güvenli olduğunu kaydetti. THL, Sputnik V ile aşılanan kişilerin Finlandiya’daki epidemiyolojik durumu kötüleştirme potansiyelini taşımadığını belirtti.Finlandiya hükümeti, 21 Eylül’de, ülke parlamentosuna, aşı yapmayan veya Dünya Sağlık Örgütü ve EMA’nın onay verdiği aşıları yapan kişilere, ülkeye girişte Kovid-19 testi yapma kararının uzatılmasını teklif etmişti.

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2021

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fin, sputnik v, koronavirüs aşısı