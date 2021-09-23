https://tr.sputniknews.com/20210923/fren-yerine-gaza-basinca-otomobil-ile-insaata-uctu-1049167568.html

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu. Araçtaki 2 kişi yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T06:47+0300

2021-09-23T06:47+0300

2021-09-23T06:46+0300

yaşam

trafik kazası

inşaat

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Derince'de meydana gelen kazada, Ergül Malkoç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine uçtu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç’u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı.Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/freni-bosalan-tir-onune-kattigi-6-araci-bicti-1i-agir-3-kisi-yaralandi-1049122876.html

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trafik kazası, inşaat