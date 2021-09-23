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Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu
Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu
Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu. Araçtaki 2 kişi yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T06:47+0300
2021-09-23T06:46+0300
yaşam
trafik kazası
inşaat
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Derince'de meydana gelen kazada, Ergül Malkoç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine uçtu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç’u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı.Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/freni-bosalan-tir-onune-kattigi-6-araci-bicti-1i-agir-3-kisi-yaralandi-1049122876.html
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trafik kazası, inşaat

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

06:47 23.09.2021
© DHAFren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu
Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Derince'de meydana gelen kazada, Ergül Malkoç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç’u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı.
Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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