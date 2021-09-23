https://tr.sputniknews.com/20210923/frida-kahlonun-otoportresinin-30-milyon-dolardan-fazlaya-satilmasi-bekleniyor-1049164401.html

Frida Kahlo'nun otoportresinin 30 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor

Frida Kahlo'nun otoportresinin 30 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor

İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T01:29+0300

2021-09-23T01:29+0300

2021-09-23T01:29+0300

yaşam

frida kahlo

tablo

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Sotheby's Müzayede Evi, Frida Kahlo'nun otoportresinin rekor fiyata alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.1949'da yapılan "Diego y yo" (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo’nun 2016’da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi."Diego y yo" en son 1990'da Sotheby's'de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.Tabloda, Rivera'nın yüzü Frida'nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sotheby's'in kasım ayında New York'ta düzenleyeceği müzayeden önce ise tablo, 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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frida kahlo, tablo