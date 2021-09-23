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Kovid-19'un ardından tekrar açılan Güney Afrika havayolu şirketi personellerinden 'ilk uçuş dansı'
Kovid-19'un ardından tekrar açılan Güney Afrika havayolu şirketi personellerinden 'ilk uçuş dansı'
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır hizmet veremeyen Güney Afrika'nın ulusal havayolu Jubilant South African Airways'in yeniden faaliyete... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
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Kovid-19'un ardından tekrar açılan Güney Afrika havayolu şirketi personellerinden 'ilk uçuş dansı'

15:06 23.09.2021
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır hizmet veremeyen Güney Afrika'nın ulusal havayolu Jubilant South African Airways'in yeniden faaliyete başlamasıyla havaalanında şenlik havası oluştu.
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Geçen sene eylül ayında Kovid-19 salgını nedeniyle tüm operasyonlarını durduran Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından SAA, bugün hizmet vermeye başladı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Geçen sene eylül ayında Kovid-19 salgını nedeniyle tüm operasyonlarını durduran Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından SAA, bugün hizmet vermeye başladı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Geçen sene eylül ayında Kovid-19 salgını nedeniyle tüm operasyonlarını durduran Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından SAA, bugün hizmet vermeye başladı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Uzun bir aranın ardından işlerinin başına geri dönen havayolu çalışanları ise havaalanında şenlik havası yarattı. Çalışanlar, alandaki SAA uçaklarının yanında dans ederek eğlendi. Havaalanı balonlarla süslendi.

Uzun bir aranın ardından işlerinin başına geri dönen havayolu çalışanları ise havaalanında şenlik havası yarattı. Çalışanlar, alandaki SAA uçaklarının yanında dans ederek eğlendi. Havaalanı balonlarla süslendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Uzun bir aranın ardından işlerinin başına geri dönen havayolu çalışanları ise havaalanında şenlik havası yarattı. Çalışanlar, alandaki SAA uçaklarının yanında dans ederek eğlendi. Havaalanı balonlarla süslendi.

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

SAA'da uçuş görevlisi olan Mapula Ramatswi, Johannesburg'un OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aylarca bu anı bekliyorduk, çok heyecanlıyım. Bugünün hiç gelmeyeceğini düşünmüştük" dedi. Mapula, çalışmadığı süre boyunca ekonomik zorluk çektiğini ve ailesinin desteğiyle geçindiğini söyledi.

SAA&#x27;da uçuş görevlisi olan Mapula Ramatswi, Johannesburg&#x27;un OR Tambo Uluslararası Havalimanı&#x27;nda Reuters&#x27;a yaptığı açıklamada, &quot;Aylarca bu anı bekliyorduk, çok heyecanlıyım. Bugünün hiç gelmeyeceğini düşünmüştük&quot; dedi. Mapula, çalışmadığı süre boyunca ekonomik zorluk çektiğini ve ailesinin desteğiyle geçindiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

SAA'da uçuş görevlisi olan Mapula Ramatswi, Johannesburg'un OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aylarca bu anı bekliyorduk, çok heyecanlıyım. Bugünün hiç gelmeyeceğini düşünmüştük" dedi. Mapula, çalışmadığı süre boyunca ekonomik zorluk çektiğini ve ailesinin desteğiyle geçindiğini söyledi.

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

SAA'nın ilk uçuşu Johannesburg'dan başkent Cape Town'a gerçekleşti. Gelecek haftadan itibaren, Gana'nın başkenti Akra, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa, Zimbabve'nin başkenti Harare, Zambiya'nın başkenti Lusaka ve Mozambik'in başkenti Maputo'ya uçuşlar da başlayacak.

SAA&#x27;nın ilk uçuşu Johannesburg&#x27;dan başkent Cape Town&#x27;a gerçekleşti. Gelecek haftadan itibaren, Gana&#x27;nın başkenti Akra, Demokratik Kongo Cumhuriyeti&#x27;nin başkenti Kinşasa, Zimbabve&#x27;nin başkenti Harare, Zambiya&#x27;nın başkenti Lusaka ve Mozambik&#x27;in başkenti Maputo&#x27;ya uçuşlar da başlayacak. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

SAA'nın ilk uçuşu Johannesburg'dan başkent Cape Town'a gerçekleşti. Gelecek haftadan itibaren, Gana'nın başkenti Akra, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa, Zimbabve'nin başkenti Harare, Zambiya'nın başkenti Lusaka ve Mozambik'in başkenti Maputo'ya uçuşlar da başlayacak.

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından biri olan SAA, yıllar süren iflas sürecinin ardından 2020 yılının mayıs ayında faaliyetlerini durdurdu.

Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından biri olan SAA, yıllar süren iflas sürecinin ardından 2020 yılının mayıs ayında faaliyetlerini durdurdu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Afrika kıtasının en büyük hava yolu firmalarından biri olan SAA, yıllar süren iflas sürecinin ardından 2020 yılının mayıs ayında faaliyetlerini durdurdu.

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Kovid-19 nedeniyle mali kurtarma girişimleri çıkmaza giren firmanın hisselerinin yüzde 51'lik kısmı, hükümet tarafından bu yılın haziran ayında "Takatso" isimli ticari konsorsiyuma devredildi. SAA, Türk Hava Yolları'nın da mensubu bulunduğu hava taşımacılığı topluluğu Star Alliance üyesi ilk Afrikalı hava yolu firması olma özelliği taşıyor.

Kovid-19 nedeniyle mali kurtarma girişimleri çıkmaza giren firmanın hisselerinin yüzde 51&#x27;lik kısmı, hükümet tarafından bu yılın haziran ayında &quot;Takatso&quot; isimli ticari konsorsiyuma devredildi. SAA, Türk Hava Yolları&#x27;nın da mensubu bulunduğu hava taşımacılığı topluluğu Star Alliance üyesi ilk Afrikalı hava yolu firması olma özelliği taşıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Kovid-19 nedeniyle mali kurtarma girişimleri çıkmaza giren firmanın hisselerinin yüzde 51'lik kısmı, hükümet tarafından bu yılın haziran ayında "Takatso" isimli ticari konsorsiyuma devredildi. SAA, Türk Hava Yolları'nın da mensubu bulunduğu hava taşımacılığı topluluğu Star Alliance üyesi ilk Afrikalı hava yolu firması olma özelliği taşıyor.

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