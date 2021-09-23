Kovid-19'un ardından tekrar açılan Güney Afrika havayolu şirketi personellerinden 'ilk uçuş dansı'

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SAA'da uçuş görevlisi olan Mapula Ramatswi, Johannesburg'un OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aylarca bu anı bekliyorduk, çok heyecanlıyım. Bugünün hiç gelmeyeceğini düşünmüştük" dedi. Mapula, çalışmadığı süre boyunca ekonomik zorluk çektiğini ve ailesinin desteğiyle geçindiğini söyledi.