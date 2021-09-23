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https://tr.sputniknews.com/20210923/habarovsk-bolgesinde-kayip-an-26-ucaginin-enkazi-bulundu-1049171528.html
Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu
Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu
Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki Spartak kayak bölgesinde bir uçağın enkazının bulunduğu, bu enkazın radardan kaybolan An-26 uçağına ait olduğunun düşünüldüğü... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T10:21+0300
2021-09-23T10:20+0300
dünya
rusya
uçak
habarovsk
enkaz
açıklama
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Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Spartak kayak bölgesinde uçağın enkazının bulunduğu sanılıyor. Havadaki bulutlar dağılıyor. Görüş açısı artıyor. Mi-8 Helikopteri bölgeye iniş yapmayı planlıyor” dedi.Kaynak, kurtarma ekiplerinin şu anda iniş yeri belirlemeye çalıştığını ifade etti.Bu bilgiler Habarovsk bölgesi doğal rezerv müdürlüğü tarafından doğrulandı. Sputnik’e yapılan açıklamada, “Evet, Bolşehehtsirskiy doğal rezerv bölgesinde Korfovskiy köyü yolundan üç kilometre uzaklıktaki bir sırtta An-26 uçağının enkazı bulundu. Görevlilerimiz kurtarma ekiplerinin oraya ulaşmasını sağlamak için yardım ediyor” ifadelerini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi’nin ilgili birimleri de son uçuş öncesinde uçağın bakımınıı yapan teknisyenlerle görüştü. Kaynak, “Habarovsk havalimanından uçağın yakıtının numunesi alındı, adli kimyasal inceleme başlatıldı, mürettebatın uçuş öncesi tıbbı muayene belgelerine, uçuş güzergahı ile ilgili hava tahminlerine, uçak ve mürettebatın uçuş ve teknik özelliklerine ilişkin verilere ulaşıldı” dedi.Altı kişinin akıbeti hala bilinmiyorRusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölge idaresine göre ise uçaktaki altı mürettebat üyesinin akıbeti hala bilinmiyor.Gece saatlerinde görüş alanının kısıtlı olması ve kötü hava şartları nedeniyle havadan aramalar durduruldu. Sabah saatlerinde An-26 uçağının bulunduğu tahmin edilen bölgeye içerisinde kurtarma ekiplerini taşıyan Mi-8 helikopteri gönderildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya’ya ait bir uçak da bölgeye gönderiliyor.Kurtarma çalışmalarında 70’den fazla kişi ve 20 araç görev yapıyor.An-26 tipi uçak ile Habarovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtilmişti.Rusya’da Аn-26 tipi bir başka uçak kısa bir süre önce yine bir kazaya karışmıştı. Kamçatka hava şirketine ait Аn-26b-100 tipi uçak, 6 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamçatskiy - Palana seferini yaparken iniş sırasında içindeki 28 kişi ile beraber bir tepeye çakılmıştı. Uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/rusyada-bir-ucak-radardan-kayboldu-1049138346.html
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rusya, uçak, habarovsk, enkaz, açıklama

Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu

10:21 23.09.2021
© ZvezdanewsHabarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu
Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Zvezdanews
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Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki Spartak kayak bölgesinde bir uçağın enkazının bulunduğu, bu enkazın radardan kaybolan An-26 uçağına ait olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Spartak kayak bölgesinde uçağın enkazının bulunduğu sanılıyor. Havadaki bulutlar dağılıyor. Görüş açısı artıyor. Mi-8 Helikopteri bölgeye iniş yapmayı planlıyor” dedi.
Kaynak, kurtarma ekiplerinin şu anda iniş yeri belirlemeye çalıştığını ifade etti.
Bu bilgiler Habarovsk bölgesi doğal rezerv müdürlüğü tarafından doğrulandı. Sputnik’e yapılan açıklamada, “Evet, Bolşehehtsirskiy doğal rezerv bölgesinde Korfovskiy köyü yolundan üç kilometre uzaklıktaki bir sırtta An-26 uçağının enkazı bulundu. Görevlilerimiz kurtarma ekiplerinin oraya ulaşmasını sağlamak için yardım ediyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin ilgili birimleri de son uçuş öncesinde uçağın bakımınıı yapan teknisyenlerle görüştü. Kaynak, “Habarovsk havalimanından uçağın yakıtının numunesi alındı, adli kimyasal inceleme başlatıldı, mürettebatın uçuş öncesi tıbbı muayene belgelerine, uçuş güzergahı ile ilgili hava tahminlerine, uçak ve mürettebatın uçuş ve teknik özelliklerine ilişkin verilere ulaşıldı” dedi.
Rusya- Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
DÜNYA
Rusya’da bir uçak radardan kayboldu
Dün, 13:01

Altı kişinin akıbeti hala bilinmiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölge idaresine göre ise uçaktaki altı mürettebat üyesinin akıbeti hala bilinmiyor.
Gece saatlerinde görüş alanının kısıtlı olması ve kötü hava şartları nedeniyle havadan aramalar durduruldu. Sabah saatlerinde An-26 uçağının bulunduğu tahmin edilen bölgeye içerisinde kurtarma ekiplerini taşıyan Mi-8 helikopteri gönderildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya’ya ait bir uçak da bölgeye gönderiliyor.
Kurtarma çalışmalarında 70’den fazla kişi ve 20 araç görev yapıyor.
An-26 tipi uçak ile Habarovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtilmişti.
Rusya’da Аn-26 tipi bir başka uçak kısa bir süre önce yine bir kazaya karışmıştı. Kamçatka hava şirketine ait Аn-26b-100 tipi uçak, 6 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamçatskiy - Palana seferini yaparken iniş sırasında içindeki 28 kişi ile beraber bir tepeye çakılmıştı. Uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı.
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