https://tr.sputniknews.com/20210923/habarovskta-kaybolan-an-26-ucagindan-sag-kurtulan-olmadi-1049179388.html

Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı

Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan ve bugün enkazının yeri tespit edilen An-26 uçağındaki altı mürettebat üyesinin tamamının hayatını... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T13:42+0300

2021-09-23T13:42+0300

2021-09-23T13:42+0300

dünya

rusya

uçak

habarovsk

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düşüş

düşmek

an-26

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Acil durumlar servisinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Mürettebat üyelerinin tamamı hayatını kaybetti” dedi.Daha sonra bu bilgi Rusya Sağlık Bakanlığı’nın bölge idaresinde de doğrulandı.Teknik bir uçuş gerçekleştiren An-26 uçağı dün radardan kaybolmuştu. Uçakta altı mürettebat üyesi bulunuyordu.Bugün uçağın düştüğü yer tespit edildi ve bu noktaya arama-kurtarma ekipleri gönderildi.Bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle ekipler birkaç saat yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Helikopterin iniş yapması için alan belirlenmesi gerekiyor.Acil durumlar servisi, uçağın büyük ihtimalle kötü hava koşullarından dolayı düştüğü görüşünde. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210923/habarovsk-bolgesinde-kayip-an-26-ucaginin-enkazi-bulundu-1049171528.html

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rusya, uçak, habarovsk, kayıt, kaza, düşüş, düşmek, an-26