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Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı
Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı
Rusya’nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan ve bugün enkazının yeri tespit edilen An-26 uçağındaki altı mürettebat üyesinin tamamının hayatını... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:42+0300
2021-09-23T13:42+0300
2021-09-23T13:42+0300
dünya
rusya
uçak
habarovsk
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düşüş
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an-26
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Acil durumlar servisinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Mürettebat üyelerinin tamamı hayatını kaybetti” dedi.Daha sonra bu bilgi Rusya Sağlık Bakanlığı’nın bölge idaresinde de doğrulandı.Teknik bir uçuş gerçekleştiren An-26 uçağı dün radardan kaybolmuştu. Uçakta altı mürettebat üyesi bulunuyordu.Bugün uçağın düştüğü yer tespit edildi ve bu noktaya arama-kurtarma ekipleri gönderildi.Bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle ekipler birkaç saat yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Helikopterin iniş yapması için alan belirlenmesi gerekiyor.Acil durumlar servisi, uçağın büyük ihtimalle kötü hava koşullarından dolayı düştüğü görüşünde. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/habarovsk-bolgesinde-kayip-an-26-ucaginin-enkazi-bulundu-1049171528.html
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Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı
Rusya’nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan ve bugün enkazının yeri tespit edilen An-26 uçağındaki altı mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği belirtildi.
Acil durumlar servisinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Mürettebat üyelerinin tamamı hayatını kaybetti” dedi.
Daha sonra bu bilgi Rusya Sağlık Bakanlığı’nın bölge idaresinde de doğrulandı.
Teknik bir uçuş gerçekleştiren An-26 uçağı dün radardan kaybolmuştu. Uçakta altı mürettebat üyesi bulunuyordu.
Bugün uçağın düştüğü yer tespit edildi ve bu noktaya arama-kurtarma ekipleri gönderildi.
Bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle ekipler birkaç saat yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Helikopterin iniş yapması için alan belirlenmesi gerekiyor.
Acil durumlar servisi, uçağın büyük ihtimalle kötü hava koşullarından dolayı düştüğü görüşünde.
Konuyla ilgili inceleme
başlatıldı.