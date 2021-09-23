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https://tr.sputniknews.com/20210923/harvard-universitesi-uzayda-gizemli-ve-devasa-bir-bosluk-bulundu-1049196957.html
Harvard Üniversitesi: Uzayda gizemli ve devasa bir 'boşluk' bulundu
Harvard Üniversitesi: Uzayda gizemli ve devasa bir 'boşluk' bulundu
Bilim insanları, uzayda gizemli dev bir boşluk tespit ettiklerini duyurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T22:14+0300
2021-09-23T22:14+0300
dünya
uzay
harvard üniversitesi
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The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Harvard Üniversitesi, Astrofizik Merkezi'nde (CfA) Teori ve Hesaplama Enstitüsü'nden (ITC) araştırmacı Shmuel Bialy, “Bu dev balonun yüzeyinde yüzlerce yıldız bulunuyor. Oluşumuna ilişkin iki teorimiz var. Boşluğun merkezinde bir süpernova patlamış ve gazları dışarı doğru iterek şimdi 'Perseus-Taurus Süper Kabuğu' dediğimiz yapıyı oluşturmuş olabilir. Ya da milyonlarca yıl boyunca meydana gelen onlarca süpernova onu zaman içinde oluşturmuş olabilir” dedi.Bununla birlikte bilim insanları, Perseus ve Taurus moleküler bulutlarının aslında uzayda ayrı yapılar olmadığını düşünüyor. İki yıldız takımının da bir süpernova patlamasından sonra aynı şok dalgasından oluşmuş olabileceğine inanıyorlar.Araştırmacılar, dev boşluğu takım yıldızlarının yakınlardaki moleküler bulutların şekil ve boyutlarının 3 boyutlu haritalarını analiz ederken buldu. Araştırmada Avrupa Uzay Ajansı’naı (ESA) bağlı Gaia gözlemevinden alınan veriler kullanıldı.Dr. Bialy, oluşturulan haritanın bilim dünyası için büyük bir gelişme olduğunu belirterek, “Moleküler bulutların ilk kez 3 boyutlu olarak haritandırıldı. Bu bulutları onlarca yıl boyunca gözlemledik. Ancak gerçek şekillerini, derinliklerini veya kalınlıklarını asla bilemedik. Bulutların ne kadar uzakta olduğundan da emin değildik" dedi.Çalışmanın diğer yazarlarından Catherine Zucker ise “Artık sadece yüzde 1 belirsizlikle moleküler bulutların nerede bulunduğunu biliyoruz. Bu şekilde devasa boşluğu ortaya çıkarabildik” değerlendirmesinde bulundu.
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uzay, harvard üniversitesi

Harvard Üniversitesi: Uzayda gizemli ve devasa bir 'boşluk' bulundu

22:14 23.09.2021
© Fotoğraf : Luca Fornaciari / ND Awards 20202020 ND Ödülleri Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
2020 ND Ödülleri Fotoğraf Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf : Luca Fornaciari / ND Awards 2020
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Bilim insanları, uzayda gizemli dev bir boşluk tespit ettiklerini duyurdu.
The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Harvard Üniversitesi, Astrofizik Merkezi'nde (CfA) Teori ve Hesaplama Enstitüsü'nden (ITC) araştırmacı Shmuel Bialy, “Bu dev balonun yüzeyinde yüzlerce yıldız bulunuyor. Oluşumuna ilişkin iki teorimiz var. Boşluğun merkezinde bir süpernova patlamış ve gazları dışarı doğru iterek şimdi 'Perseus-Taurus Süper Kabuğu' dediğimiz yapıyı oluşturmuş olabilir. Ya da milyonlarca yıl boyunca meydana gelen onlarca süpernova onu zaman içinde oluşturmuş olabilir” dedi.
© SpaceX/Inspiration4SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
SpaceX'in amatör astronotlarından ilk fotoğraflar
© SpaceX/Inspiration4
Bununla birlikte bilim insanları, Perseus ve Taurus moleküler bulutlarının aslında uzayda ayrı yapılar olmadığını düşünüyor.
İki yıldız takımının da bir süpernova patlamasından sonra aynı şok dalgasından oluşmuş olabileceğine inanıyorlar.
© XinhuanetBu, astronotların uzay istasyonundaki ikinci uzay yürüyüşü oldu.
Bu, astronotların uzay istasyonundaki ikinci uzay yürüyüşü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
Bu, astronotların uzay istasyonundaki ikinci uzay yürüyüşü oldu.
© Xinhuanet
Araştırmacılar, dev boşluğu takım yıldızlarının yakınlardaki moleküler bulutların şekil ve boyutlarının 3 boyutlu haritalarını analiz ederken buldu. Araştırmada Avrupa Uzay Ajansı’naı (ESA) bağlı Gaia gözlemevinden alınan veriler kullanıldı.
Dr. Bialy, oluşturulan haritanın bilim dünyası için büyük bir gelişme olduğunu belirterek, “Moleküler bulutların ilk kez 3 boyutlu olarak haritandırıldı. Bu bulutları onlarca yıl boyunca gözlemledik. Ancak gerçek şekillerini, derinliklerini veya kalınlıklarını asla bilemedik. Bulutların ne kadar uzakta olduğundan da emin değildik" dedi.
Çalışmanın diğer yazarlarından Catherine Zucker ise “Artık sadece yüzde 1 belirsizlikle moleküler bulutların nerede bulunduğunu biliyoruz. Bu şekilde devasa boşluğu ortaya çıkarabildik” değerlendirmesinde bulundu.
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