https://tr.sputniknews.com/20210923/havadan-tarama-teotihuacn-antik-kentinin-bilinmeyenlerine-isik-tuttu-1049166379.html

Havadan tarama, Teotihuacán antik kentinin bilinmeyenlerine ışık tuttu

Havadan tarama, Teotihuacán antik kentinin bilinmeyenlerine ışık tuttu

Araştırmacılar, Azteklerin Meksika'ya gelişinden bin yıl önce inşa edilmiş olan ve inşaatı bir gizem olarak kalan Teotihuacán'ı incelemek için havadan tarama... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T04:23+0300

2021-09-23T04:23+0300

2021-09-23T04:23+0300

yaşam

inşaat

araştırma

arkeoloji

aztek imparatorluğu

teotihuacán antik kenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049166352_0:141:2001:1266_1920x0_80_0_0_05a0a055e4a94d8ad33444204f31f49c.jpg

Bilim dergisi PLOS One'da bu hafta yayınlanan makalede özetlenen bulgular, Teotihuacán antik kentinin asıl sakinlerinin peyzajı nasıl değiştirdiğini ve bölgenin modern düzenini nasıl şekillendirdiğini aydınlatıyor.Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nden bir antropolog ve çalışmanın baş yazarı Nawa Sugiyama, yaptığı açıklamada, "Yeraltında gömülü antik Teotihuacán kenti, yollarımızın yönlenmesinden duvarlarımızı inşa etmeye kadar günlük hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Bu bize kalan mirasın manzarasıdır" dedi.Araştırmacılar, havadan tarama yardımıyla bir LİDAR haritası çıkararak, zemin etüdü ve kazı verileriyle ilgili olarak modern ve topografik özellikleri analiz eden bir jeo-uzamsal veri tabanı oluşturdu.Araştırmada, çıplak gözle görülemeyecek nesneleri ve yapıları haritalamak ve ölçmek için lazer sensörler kullanıldı.Çıkan sonuç, Latin Amerika'nın en büyük antik kentinin ilk sakinlerinin muazzam miktarlarda toprak taşıdığı, bazen inşaat malzemesi olarak kullanmak için ana kayayı söktüğü ve iki büyük nehri, Rio San Juan ve San Lorenzo Nehri'ni yeniden yönlendirdiğini gösterdi.Buna ek olarak, araştırmacılar, 2015 yılında yarım kalan bir uluslararası havalimanı inşaatında antik kentin 205 unsurunun yok edildiğini keşfettiler.Araştırmacılar, "Karşılaştığımız ani kentleşme ve kaynak krizinden giderek daha fazla bunaldığımız için, dünya çapında eşi görülmemiş bir hızla geniş alanları etkileyen birçok arkeolojik niteliği korumanın tek yolu, miras alanlarının dijital arşivlenmesi ve izlenmesidir" ifadelerini kullandı.

aztek imparatorluğu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inşaat, araştırma, arkeoloji, aztek imparatorluğu, teotihuacán antik kenti