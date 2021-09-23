Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210923/iett-otobusu-ile-kamyonet-carpisti-d-100-kapandi-1049176484.html
İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
İstanbul'da D-100 Karayolu'nda İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:32+0300
2021-09-23T12:42+0300
d-100 karayolu
yaşam
trafik
maltepe
kartal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049176544_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_c8ef99e1eb6a6c6ede7235f5a435ddc9.jpg
Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049176544_104:0:715:458_1920x0_80_0_0_47516895ce7d57d56f277490faf6f80e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
d-100 karayolu, trafik, maltepe, kartal

İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı

12:32 23.09.2021 (güncellendi: 12:42 23.09.2021)
© DHAD-100'deki kaza
D-100'deki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul'da D-100 Karayolu'nda İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı.
Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
201020
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:00Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor
12:59Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
12:54Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
12:51Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
12:50'1 aylık bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' diyen Prof. Kurugöl’den yeni açıklama
12:48Moderna CEO'suna göre bir yıl içinde dünyada herkesi aşılayacak doza erişilmesiyle pandemi bitecek
12:41Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
12:32İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
12:31Metin Hara'nın savcılığa verdiği dilekçeden: 'Aşağılandım, psikolojim bozuldu'
12:25İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi
12:16TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var
12:0530 bin TL maaşı bıraktı, dünyayı geziyor: ‘Türkiye’de pahalı bir öğretmendim’
12:03Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya
11:59Milliyet yazarı Eyüboğlu: Tarkan neden konser vermiyor?
11:50Apple, son yılların en popüler oyununu kara listeye aldı
11:46Nagehan Alçı'ya konuşan Taliban yetkilisi: Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok
11:44Kılıçdaroğlu: İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım
11:42Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
11:40Yeni Akit'in manşetinde 'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler var: 'Zilletin yeni oyunu'
11:33Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması