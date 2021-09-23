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https://tr.sputniknews.com/20210923/iett-otobusu-ile-kamyonet-carpisti-d-100-kapandi-1049176484.html
İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
İstanbul'da D-100 Karayolu'nda İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:32+0300
2021-09-23T12:32+0300
2021-09-23T12:42+0300
d-100 karayolu
yaşam
trafik
maltepe
kartal
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Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
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d-100 karayolu, trafik, maltepe, kartal
İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı 12:32 23.09.2021 (güncellendi: 12:42 23.09.2021)
İstanbul'da D-100 Karayolu'nda İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı.
Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.