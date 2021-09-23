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İmamoğlu, Çipras ile görüştü
İmamoğlu, Çipras ile görüştü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci gününde, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T00:04+0300
2021-09-23T00:04+0300
türkiye
türkiye
aleksis çipras
atina
görüşme
ekrem imamoğlu
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Atina ziyaretini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yunanistan’ın iki önemli siyasetçisi ile ayrı ayrı görüşen İmamoğlu, “Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir” dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci gününde, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile ayrı ayrı bir araya geldi. İmamoğlu ve Papandreu, görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa birer değerlendirmede bulundu.'Sorunlarla birlikte çalışmalıyız'İmamoğlu’nu Atina’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Papandreu, “İBB Başkanı olmadan önceki görevinizde sizinle tanışma fırsatım olmuştu. Bence, kentler arası diplomasi çok önemli. Tabii ki birlikte çalışmak, bugün dünyada yaşadığımız sınamalara, zorluklara karşı mücadelede çok önemli. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz bu sınamalara karşı birlikte çalışmalıyız. Bu, tabii ki sizin de niyetiniz. Bunun için teşekkür ederim. Sizin için en iyisini diliyorum” dedi.İmamoğlu da Papandreu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önceki ilçe belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız bir ‘Vefa Ödülü’müz vardı. Demokrasi ve sosyal demokratlarla ilgili verdiğimiz bir ödüldü bu. Sayın Papandreu'ya komitemiz hem demokrasiye hem sosyal demokrat dünyaya yaptığı katkılardan dolayı bir ödül vermişti, bundan 4-5 yıl önce. Bunun da benim yaşamımda ayrı bir özel önemi vardı” diye konuştu.Papandreu’nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde özel yeri olan insanlardan biri olduğunu aktaran Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:"Şu anda da Atina'da, bu özel ilişkilere yeni bir ilişki başlatma arzusuyla bulunuyorum” diyen İmamoğlu, “Bu ilişkiyi, belki ilk defa iki belediye başkanı arasında da sevgili dostum Kostas Bakoyannis ile İstanbul-Atina arasında ortaya koyabilmek, benim için çok değerli bir iş birliği dönemi olacaktır. Bu görüşmeleri yaparken özellikle hem çok değerli Sayın Papandreu'nun deneyimlerinden faydalanmak hem de özellikle bizim de olimpiyat yolculuğuna başladığımız böylesi bir süreçte Sayın Papandreu'nun güzel deneyimlerinden faydalanmak için bu özel buluşmayı çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından Papandreu'ya, İstanbul’u anlatan rehber kitaplarla birlikte bir kutu Türk lokumu hediye etti.'Şehirlerin iyi ilişkileri politikaların etki eder'Ekrem İmamoğlu, Papandreu'yla görüşmesinin ardından, Yunanistan’ın bir önceki dönem başbakanı olan Aleksis Çipras’la da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Çipras, iki ülke arasındaki demokrat güçlerin devamlı iletişimde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu sağlanırsa iki ülke arasındaki ilişkiler daha ileri gider” dedi.İstanbul-Atina arasındaki dostluğun sürekliliği için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu ise “Ülkelerimiz arasında, sorunlardan çok iş birliği imkanları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Ortak aklın önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir” dedi.
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türkiye, aleksis çipras, atina, görüşme, ekrem imamoğlu

İmamoğlu, Çipras ile görüştü

00:04 23.09.2021
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu-Çipras
İmamoğlu-Çipras - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci gününde, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Atina ziyaretini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Yunanistan’ın iki önemli siyasetçisi ile ayrı ayrı görüşen İmamoğlu, “Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci gününde, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile ayrı ayrı bir araya geldi.
İmamoğlu ve Papandreu, görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa birer değerlendirmede bulundu.

'Sorunlarla birlikte çalışmalıyız'

İmamoğlu’nu Atina’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Papandreu, “İBB Başkanı olmadan önceki görevinizde sizinle tanışma fırsatım olmuştu. Bence, kentler arası diplomasi çok önemli. Tabii ki birlikte çalışmak, bugün dünyada yaşadığımız sınamalara, zorluklara karşı mücadelede çok önemli. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz bu sınamalara karşı birlikte çalışmalıyız. Bu, tabii ki sizin de niyetiniz. Bunun için teşekkür ederim. Sizin için en iyisini diliyorum” dedi.
İmamoğlu da Papandreu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önceki ilçe belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız bir ‘Vefa Ödülü’müz vardı. Demokrasi ve sosyal demokratlarla ilgili verdiğimiz bir ödüldü bu. Sayın Papandreu'ya komitemiz hem demokrasiye hem sosyal demokrat dünyaya yaptığı katkılardan dolayı bir ödül vermişti, bundan 4-5 yıl önce. Bunun da benim yaşamımda ayrı bir özel önemi vardı” diye konuştu.
Papandreu’nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde özel yeri olan insanlardan biri olduğunu aktaran Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu anlamda Türkiye ve Yunanistan ilişkileri tarihi, Atatürk-Venizelos ilişkisini bambaşka bir yere koyar. Belki de halen bütün ilişkilerde örnek almamız gereken duyguları bize yaşatmışlardır. Bu anlamda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, yakın zamanda kaybettiğimiz Mikis Theodorakis ve Sayın Zülfü Livaneli ilişkisi vardır ki o da sanatın tadıyla çok değerli, çok güzel anılar bırakmıştır hepimize. Bir başka ilişki de gerçekten siyasi ilişkiler noktasında, bize yine çok yakın tarihte çok özel anıları yaşatmıştır. O da çok kıymetli Papandreu ile İsmail Cem'in bize yaşattığı çok güzel anılardır. Bu sadece dönemsel bir ilişki değildi. Bunu Papandreu her anında hissettirdiği için de kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum."

"Şu anda da Atina'da, bu özel ilişkilere yeni bir ilişki başlatma arzusuyla bulunuyorum” diyen İmamoğlu, “Bu ilişkiyi, belki ilk defa iki belediye başkanı arasında da sevgili dostum Kostas Bakoyannis ile İstanbul-Atina arasında ortaya koyabilmek, benim için çok değerli bir iş birliği dönemi olacaktır. Bu görüşmeleri yaparken özellikle hem çok değerli Sayın Papandreu'nun deneyimlerinden faydalanmak hem de özellikle bizim de olimpiyat yolculuğuna başladığımız böylesi bir süreçte Sayın Papandreu'nun güzel deneyimlerinden faydalanmak için bu özel buluşmayı çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından Papandreu'ya, İstanbul’u anlatan rehber kitaplarla birlikte bir kutu Türk lokumu hediye etti.

'Şehirlerin iyi ilişkileri politikaların etki eder'

Ekrem İmamoğlu, Papandreu'yla görüşmesinin ardından, Yunanistan’ın bir önceki dönem başbakanı olan Aleksis Çipras’la da bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Çipras, iki ülke arasındaki demokrat güçlerin devamlı iletişimde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu sağlanırsa iki ülke arasındaki ilişkiler daha ileri gider” dedi.
İstanbul-Atina arasındaki dostluğun sürekliliği için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu ise “Ülkelerimiz arasında, sorunlardan çok iş birliği imkanları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Ortak aklın önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir” dedi.
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