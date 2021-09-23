https://tr.sputniknews.com/20210923/irak-savas-gazisinden-eski-abd-baskani-busha-protesto-arkadaslarim-yalan-soyledigin-icin-oldu-1049184773.html

Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'

Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'

ABD eski Başkanı George W. Bush, katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner protesto edildi. Prysner, "Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:40+0300

dünya

irak

george w. bush

george h. w. bush

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Savaşın gerekçesi olarak kitle imha silahlarını Irak savaşının en önemli nedeni olarak öne süren ABD Başkanı George Bush, işgal döneminde hiçbir zaman doğruluğu ispatlanmayan bu açıklamalardan kurtulamıyor.Los Angeles'ta yaptığı bir konuşmada Beyaz Saray'da başkanlık döneminden bahseden Bush, eski bir ABD'li askerin protestosuyla karşılaştı.Irak savaş gazisi ve aktivist Mike Prysner, yaptığı protesto sırasında Bush’a karşı şu ifadeleri kullandı:'2003'te Bush’un yalanları yüzünden Irak’a gönderildiğini’ belirten Prysner, salondan çıkarılmadan önce “Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün. Yalan söyledin. Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü. Özür dilemelisin. Özür dile” diye bağırdı.

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irak, george w. bush, george h. w. bush