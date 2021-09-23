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Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'
Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'
ABD eski Başkanı George W. Bush, katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner protesto edildi. Prysner, "Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:38+0300
2021-09-23T15:40+0300
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Savaşın gerekçesi olarak kitle imha silahlarını Irak savaşının en önemli nedeni olarak öne süren ABD Başkanı George Bush, işgal döneminde hiçbir zaman doğruluğu ispatlanmayan bu açıklamalardan kurtulamıyor.Los Angeles'ta yaptığı bir konuşmada Beyaz Saray'da başkanlık döneminden bahseden Bush, eski bir ABD'li askerin protestosuyla karşılaştı.Irak savaş gazisi ve aktivist Mike Prysner, yaptığı protesto sırasında Bush’a karşı şu ifadeleri kullandı:'2003'te Bush’un yalanları yüzünden Irak’a gönderildiğini’ belirten Prysner, salondan çıkarılmadan önce “Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün. Yalan söyledin. Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü. Özür dilemelisin. Özür dile” diye bağırdı.
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irak, george w. bush, george h. w. bush

Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'

15:38 23.09.2021 (güncellendi: 15:40 23.09.2021)
© AFP 2021 / Alex BrandonGeorge Bush
George Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / Alex Brandon
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ABD eski Başkanı George W. Bush, katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner protesto edildi. Prysner, "Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün. Yalan söyledin. Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü. Özür dilemelisin. Özür dile” tepkisinde bulundu.
Savaşın gerekçesi olarak kitle imha silahlarını Irak savaşının en önemli nedeni olarak öne süren ABD Başkanı George Bush, işgal döneminde hiçbir zaman doğruluğu ispatlanmayan bu açıklamalardan kurtulamıyor.
Los Angeles'ta yaptığı bir konuşmada Beyaz Saray'da başkanlık döneminden bahseden Bush, eski bir ABD'li askerin protestosuyla karşılaştı.
Irak savaş gazisi ve aktivist Mike Prysner, yaptığı protesto sırasında Bush’a karşı şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Bush, Irak savaşı için ne zaman özür dileyeceksiniz? Yalan söylediğiniz için bir milyon Iraklının ölümü için ne zaman özür dileyeceksiniz? Irak'ta kitle imha silahlarının varlığı konusunda yalan söylediniz. Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla bağlantısı hakkında yalan söylediniz. Irak'ın bizim için bir tehdit olduğunu söylerken yalan söylediniz.”
'2003'te Bush’un yalanları yüzünden Irak’a gönderildiğini’ belirten Prysner, salondan çıkarılmadan önce “Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdün. Yalan söyledin. Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü. Özür dilemelisin. Özür dile” diye bağırdı.
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