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https://tr.sputniknews.com/20210923/israil-ordusu-filistinli-bir-gazeteciyi-yaraladi-1049167991.html
İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda Filistinli bir gazeteciye ateş açarak yaraladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T07:02+0300
2021-09-23T07:01+0300
dünya
israil
israil ordusu
gazeteci
yaralama
israil-filistin
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Filistin Basın Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Filistinli foto muhabiri Nasır Eştiyye'nin Nablus'un Deyr el-Hatab köyünde İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.Sendika, Deyr el-Hatab köyünde İsrail'in gazetecilere saldırısını kınadı.Bir başka basın kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail kuvvetleri dün akşam Deyr el-Hatab köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, gaz ve ses bombaları kullandı.Bu durum karşısında Filistinli gençler ile İsrail kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.İsrail kuvvetleri Batı Şeria'daki belde ve kentlere sık sık düzenlediği baskınlarda, güvenlik açısından arandıkları gerekçesiyle Filistin vatandaşlarını gözaltına alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190909/israil-hapishanesindeki-filistinli-gazetecinin-olumu-gazzede-protesto-edildi-1040118547.html
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israil, israil ordusu, gazeteci, yaralama, israil-filistin, israil ordusu (idf)

İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı

07:02 23.09.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail ordusu-füze
İsrail ordusu-füze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda Filistinli bir gazeteciye ateş açarak yaraladı.
Filistin Basın Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Filistinli foto muhabiri Nasır Eştiyye'nin Nablus'un Deyr el-Hatab köyünde İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.
Sendika, Deyr el-Hatab köyünde İsrail'in gazetecilere saldırısını kınadı.
Bir başka basın kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail kuvvetleri dün akşam Deyr el-Hatab köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, gaz ve ses bombaları kullandı.
Bu durum karşısında Filistinli gençler ile İsrail kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.
İsrail kuvvetleri Batı Şeria'daki belde ve kentlere sık sık düzenlediği baskınlarda, güvenlik açısından arandıkları gerekçesiyle Filistin vatandaşlarını gözaltına alıyor.
Bessam es-Sayih - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2019
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İsrail hapishanesindeki Filistinli gazetecinin ölümü Gazze'de protesto edildi
9 Eylül 2019, 07:20
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