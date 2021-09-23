https://tr.sputniknews.com/20210923/israilde-asi-olmayan-veya-test-yaptirmayan-ogretmenler-ders-veremeyecek-ucret-alamayacak-1049195124.html

İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak

İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenlerin okullara alınmayacağını ve ücret ödenmeyeceğini duyurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T20:51+0300

2021-09-23T20:51+0300

2021-09-23T20:51+0300

koronavirüs

israil

öğretmen

aşılama

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Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim'den itibaren tüm okullarda "yeşil geçiş" uygulamasının yürürlüğe sokulmasını istedi.Bu doğrultuda, öğretmenlerden aşı oldukları veya Kovid-19'u atlattıkları ya da yakın geçmişte yaptırdıkları testin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenecek.Söz konusu kriterleri yerine getirmeyen öğretmenlerin okullara alınmaması istendi."Yeşil geçiş" hakkı olmayan öğretmenler, sebepsiz yere devamsızlık yapmış sayılarak ücretleri ödenmeyecek.Ayrıca bu öğretmenler uzaktan eğitim de veremeyecek.Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki 210 bin öğretmeninin yaklaşık yarısı her iki doz aşısını yaptırmış durumda.Uzmanlar, aşı yaptırmayanların da test yaptırarak okullara geleceğini, bu uygulamadan etkilenecek öğretmen sayısının 200 ila 300 arasında sınırlı olacağını dile getiriyor.

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israil, öğretmen, aşılama