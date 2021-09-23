https://tr.sputniknews.com/20210923/istanbulda-kuvvetli-saganak-etkili-oluyor-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1049163975.html

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor: Sel ve su baskınlarına dikkat

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor: Sel ve su baskınlarına dikkat

İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T01:18+0300

2021-09-23T01:18+0300

2021-09-23T01:18+0300

türkiye

istanbul

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

türkiye

istanbul

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2021

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istanbul, sağanak yağış