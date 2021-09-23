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https://tr.sputniknews.com/20210923/istanbulda-yagmur-basladi-trafik-yogunlugu-yuzde-55i-gordu-1049168408.html
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü
İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T08:00+0300
2021-09-23T08:00+0300
2021-09-23T07:59+0300
yaşam
türkiye
trafik
sağanak yağış
sağanak
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.İlerleyen saatlerde yağışlarında etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğunun daha artması bekleniyor.Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20210917/meteorolojiden-saganak-yagis-yildirim-ve-dolu-uyarisi-1048983923.html
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türkiye, trafik, sağanak yağış, sağanak
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü
İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da
gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Özellikle Kadıköy istikametinde oluşan
trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.
İlerleyen saatlerde yağışlarında etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğunun
daha artması bekleniyor.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.