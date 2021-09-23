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İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
İtalya Başbakanı Mario Draghi, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar bağışlayacakları yeni tip koronavirüs aşılarının, 45 milyon dozu bulacağını bildirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T03:04+0300
2021-09-23T03:04+0300
koronavirüs
italya
mario draghi
bm genel kurulu
koronavirüs aşısı
covax
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Draghi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta düzenlenen 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video bağlantısıyla katıldı.Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla aşı dağıtımında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Draghi, "Halen büyük eşitsizlikler söz konusu. Bu nedenle daha cömert olmaya ihtiyaç var" dedi.İtalya Başbakanı Draghi, Roma'da mayıs ayındaki Küresel Sağlık Zirvesi'nde 15 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bunların neredeyse yarısı dağıtıldı. Bu hususta çabalarımızı üç katına çıkaracağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bağışlayacağımız 30 milyon ek dozla, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar yapacağımız bağış 45 milyon doza ulaşacak" diye konuştu.Mario Draghi, savunmasız ülkelerde aşı ve sağlık araçlarının üretim kapasitesini artırmaları gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin, Afrika'daki üretim kapasitesini geliştirmek ve teknoloji transferini teşvik için 1 milyar euro bağış yapma planını destekliyoruz. Küresel bir aşılamaya yönelik ortak çabalarımızı teşvik için ABD ve AB'nin gündemini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Uluslararası iş birliğinin, salgını durdurmak ve ilerideki acil durumları önlemek açısından önemine dikkati çeken Draghi, dünyada şu ana dek 2.5 milyar insanın aşılandığını, 1 milyar insanın da tek doz aşı olduğunu anımsattı.Başbakan Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak salgın döneminde ortaya çıkan sağlık ve finans otoriteleri arasındaki yetersiz koordinasyonun, bir daha olmaması için küresel işbirliğini artırmaya dönük 'Küresel Sağlık ve Finans Kurulu' oluşturmak istediklerini de dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/von-der-leyen-abd-ile-kuresel-asilama-oranini-bir-yil-icinde-yuzde-70e-cikarmayi-hedefliyoruz-1049161161.html
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italya, mario draghi, bm genel kurulu, koronavirüs aşısı, covax

İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

03:04 23.09.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapaneİtalya - koronavirüs aşısı - aşılama
İtalya - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar bağışlayacakları yeni tip koronavirüs aşılarının, 45 milyon dozu bulacağını bildirdi.
Draghi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta düzenlenen 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video bağlantısıyla katıldı.
Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla aşı dağıtımında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Draghi, "Halen büyük eşitsizlikler söz konusu. Bu nedenle daha cömert olmaya ihtiyaç var" dedi.
İtalya Başbakanı Draghi, Roma'da mayıs ayındaki Küresel Sağlık Zirvesi'nde 15 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bunların neredeyse yarısı dağıtıldı. Bu hususta çabalarımızı üç katına çıkaracağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bağışlayacağımız 30 milyon ek dozla, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar yapacağımız bağış 45 milyon doza ulaşacak" diye konuştu.
Mario Draghi, savunmasız ülkelerde aşı ve sağlık araçlarının üretim kapasitesini artırmaları gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin, Afrika'daki üretim kapasitesini geliştirmek ve teknoloji transferini teşvik için 1 milyar euro bağış yapma planını destekliyoruz. Küresel bir aşılamaya yönelik ortak çabalarımızı teşvik için ABD ve AB'nin gündemini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Uluslararası iş birliğinin, salgını durdurmak ve ilerideki acil durumları önlemek açısından önemine dikkati çeken Draghi, dünyada şu ana dek 2.5 milyar insanın aşılandığını, 1 milyar insanın da tek doz aşı olduğunu anımsattı.
Başbakan Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak salgın döneminde ortaya çıkan sağlık ve finans otoriteleri arasındaki yetersiz koordinasyonun, bir daha olmaması için küresel işbirliğini artırmaya dönük 'Küresel Sağlık ve Finans Kurulu' oluşturmak istediklerini de dile getirdi.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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