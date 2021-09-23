https://tr.sputniknews.com/20210923/italya-yil-sonuna-kadar-yoksul-ulkelere-45-milyon-doz-kovid-19-asisi-bagislayacak-1049165597.html

İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar bağışlayacakları yeni tip koronavirüs aşılarının, 45 milyon dozu bulacağını bildirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T03:04+0300

2021-09-23T03:04+0300

2021-09-23T03:04+0300

koronavirüs

italya

mario draghi

bm genel kurulu

koronavirüs aşısı

covax

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044047056_0:144:1800:1157_1920x0_80_0_0_9d1876948b2e0b06861a3fa2024c04e5.jpg

Draghi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta düzenlenen 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video bağlantısıyla katıldı.Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla aşı dağıtımında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Draghi, "Halen büyük eşitsizlikler söz konusu. Bu nedenle daha cömert olmaya ihtiyaç var" dedi.İtalya Başbakanı Draghi, Roma'da mayıs ayındaki Küresel Sağlık Zirvesi'nde 15 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bunların neredeyse yarısı dağıtıldı. Bu hususta çabalarımızı üç katına çıkaracağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bağışlayacağımız 30 milyon ek dozla, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar yapacağımız bağış 45 milyon doza ulaşacak" diye konuştu.Mario Draghi, savunmasız ülkelerde aşı ve sağlık araçlarının üretim kapasitesini artırmaları gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin, Afrika'daki üretim kapasitesini geliştirmek ve teknoloji transferini teşvik için 1 milyar euro bağış yapma planını destekliyoruz. Küresel bir aşılamaya yönelik ortak çabalarımızı teşvik için ABD ve AB'nin gündemini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Uluslararası iş birliğinin, salgını durdurmak ve ilerideki acil durumları önlemek açısından önemine dikkati çeken Draghi, dünyada şu ana dek 2.5 milyar insanın aşılandığını, 1 milyar insanın da tek doz aşı olduğunu anımsattı.Başbakan Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak salgın döneminde ortaya çıkan sağlık ve finans otoriteleri arasındaki yetersiz koordinasyonun, bir daha olmaması için küresel işbirliğini artırmaya dönük 'Küresel Sağlık ve Finans Kurulu' oluşturmak istediklerini de dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210922/von-der-leyen-abd-ile-kuresel-asilama-oranini-bir-yil-icinde-yuzde-70e-cikarmayi-hedefliyoruz-1049161161.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, mario draghi, bm genel kurulu, koronavirüs aşısı, covax