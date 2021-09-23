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İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip, evde gözetim altına alındı
İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip, evde gözetim altına alındı
İtalya'da bir rahip, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, zimmetine para geçirme ve kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenleme suçlarından evde... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T16:38+0300
2021-09-23T16:45+0300
dünya
avrupa
kilise
papaz
uyuşturucu
parti
rahip
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kaçakçılığı
dolandırıcılık
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İtalya'nın Toskana bölgesinde Prato kentinde görevli rahibin, yaptıkları ülkede gündem oldu.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Rahip Don Francesco Spagnesi'ye, sorumluluğundaki bölgede inananları dolandırmak, inananlardan aldığı paraları zimmetine geçirmek, uyuşturucu temini ve kaçakçılığı yapmak, kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenlemek suçlamaları yöneltildi.Suçlamalar üzerine 40 yaşındaki rahip, evde gözaltına tutulmaya başlandı.Prato Piskoposu Monsenyör Giovanni Nerbini'nin, geçen baharda bazı şüpheler üzerine rahibin piskoposluğun banka hesaplarından para çekmesine engel getirdiği, ardından Spagnesi'nin inananlardan doğrudan para yardımı istemeye başladığı kaydedildi.Aktarılana göre Spagnesi, uyuşturucu satın almak için kullandığı cemaatin banka hesabından 117 bin dolardan fazla para çekmişti.Bazılarının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rahip Spagnesi, hakim karşısındaki sorgusunda inananlardan aldığı paraları uyuşturucu temin etmek ve eşcinsel seks partileri düzenlemek için kullandığını itiraf etti.Spagnesi'nin 26 yaşında rahip olabilmek için okulu bırakan eski bir tıp öğrencisi olduğu biliniyor.
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avrupa, kilise, papaz, uyuşturucu, parti, rahip, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, gözetim, italya, roma

İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip, evde gözetim altına alındı

16:38 23.09.2021 (güncellendi: 16:45 23.09.2021)
© AAİtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı
İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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İtalya'da bir rahip, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, zimmetine para geçirme ve kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenleme suçlarından evde gözetim altına alındı.
İtalya'nın Toskana bölgesinde Prato kentinde görevli rahibin, yaptıkları ülkede gündem oldu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Rahip Don Francesco Spagnesi'ye, sorumluluğundaki bölgede inananları dolandırmak, inananlardan aldığı paraları zimmetine geçirmek, uyuşturucu temini ve kaçakçılığı yapmak, kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenlemek suçlamaları yöneltildi.
Suçlamalar üzerine 40 yaşındaki rahip, evde gözaltına tutulmaya başlandı.
Prato Piskoposu Monsenyör Giovanni Nerbini'nin, geçen baharda bazı şüpheler üzerine rahibin piskoposluğun banka hesaplarından para çekmesine engel getirdiği, ardından Spagnesi'nin inananlardan doğrudan para yardımı istemeye başladığı kaydedildi.
Aktarılana göre Spagnesi, uyuşturucu satın almak için kullandığı cemaatin banka hesabından 117 bin dolardan fazla para çekmişti.
Bazılarının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rahip Spagnesi, hakim karşısındaki sorgusunda inananlardan aldığı paraları uyuşturucu temin etmek ve eşcinsel seks partileri düzenlemek için kullandığını itiraf etti.
Spagnesi'nin 26 yaşında rahip olabilmek için okulu bırakan eski bir tıp öğrencisi olduğu biliniyor.
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